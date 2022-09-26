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觀光股隨大盤重挫中斷漲勢！ 但「這檔」卻強勢大漲8％

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

解封倒數，期待已久的國門開放將上路，本周四將實施第一波的邊境解封，解封題材激勵下，觀光股上周成為盤面上的熱門焦點，台股今（26）日失守萬四，再往下探底，各類股也是下跌居多，僅百貨股逆勢小漲，觀光股也跟著大盤下跌，盤中跌幅逾1%，僅少數個股逆勢守住紅盤，尤以亞都（5703）大漲逾8％最為強勢。

台股今日開低走低，早盤以13,993.42點開出，一開盤就跌破萬四，且下滑至13,804.58點，跌破前波低點，盤中重挫逾200點，各類股跌勢沉重，航運股跌幅逾4%，生技股也下跌逾3%，僅百貨股逆勢上漲0.29%，具有解封題材的觀光股也下跌。

國門將解封，觀光股、航空股可望受惠，但航空股上周就開始下跌，只有觀光股在題材激勵下上漲，可惜的是，隨著解封宣布及正式上路的逼近，觀光股今日仍隨著大盤走低，盤面上，集中市場以雄獅（2731）較抗跌，盤中上漲逾1%、第一店（2706）、六福（2705）小漲。

櫃買市場觀光股中，以亞都表現最為強勢，盤中漲幅逾8％，六角（2732）、亞洲藏壽司（2754）上漲逾1%，晶悅（2718）、力麗店（5364）也上漲，但其餘則是下跌，盤中類股跌幅0.58%。

觀光 台股

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