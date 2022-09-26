國泰全球品牌50 ETF今掛牌上市 投資挑全球市值大牌

美國聯準會9月利率決議升息3碼，聯邦資金利率目標區間上升至3.00%～3.25%，雖符合預期，但9月21日釋出的利率點狀圖更鷹派，意味2023年降息預期將落空，升息「鷹」影未散，投資該何去何從？

法人表示，投資的致勝之道就是「選股不選市」，不論市況如何，只要找到優質且穩健的好股票，自能安心持有。國泰全球品牌50 ETF（00916），今（26）日掛牌上市，這是國內首檔全球市值型ETF，投資鎖定全世界大品牌產業龍頭，聚焦科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業，可作為資產配置中的股票核心部位，也讓你我有機會仿效投資機構決策，擁有一籃子績優藍籌股，面對多變的金融環境，也更能穩定心性的長線安穩投資。

今年來全球經濟深受通膨高漲影響，消費者也很有感。觀察消費行為可發現，在產業中具有定價能力的企業，依舊能交出亮眼成績單，特別是市場遍布全球的國際品牌大廠，挾品牌優勢，即便調漲價格，買氣依舊，更同步帶動營收、獲利成長。

國泰全球品牌50 ETF基金經理人李翰林指出，以9月市場熱議的蘋果新機來說，即便iPhone 14系列全面漲價，果粉對品牌的高度熱愛，尤其高階款Pro系列機種熱銷，有望再提振公司營收；另外，全球最大食品飲料公司雀巢（Nestle），今年上半年已調漲產品價格6.5%，8月更上調財測，原因就是調漲產品價格，銷售量未減且反而拉高營收，全年基本獲利率預計達17%，顯示大品牌具備高定價力之下，消費者對其產品的高黏著度，是鞏固營收獲利的關鍵力道。

根據Bloomberg數據顯示，具行業地位優勢與品牌力的企業，其股價表現明顯勝出美股及全球市場表現。下半年來，截至9月21日，強勢品牌如亞馬遜（Amazon）、LVMH集團、美國銀行（Bank of America）、蘋果（Apple）、寶僑（P&G），近兩個多月來，即便受通膨、升息等因子干擾，但這些高品牌力的公司股價表現相對強韌，漲幅少則5%，多則逾一成，同時間，標普500指數表現持平、略漲0.1%；MSCI世界指數則下跌1.2%。足見大品牌所打造的護城河，讓競爭者難以模仿，更讓品牌公司能續保一定程度的競爭力。

法人觀察，這周掛牌上市的00916追蹤「ICE FactSet全球品牌50指數」，成分股橫跨11個國家，聚焦五大消費者導向產業，分別是科技、非循環性消費、金融、循環性消費與消費服務業，布局多元化，不過度押寶單一產業，隨著資金在不同產業輪動，投資組合都有機會抓住利多，並兼具抗跌隨漲的優勢，是本周關注焦點。觀察00916成分股皆是龍頭品牌績優股，也都是我們日常生活中天天用到、天天花錢消費的產品，投資人與其每天幫品牌賺錢，不如將這些好公司一網打盡，讓好的品牌公司為我們打工，也讓投資更趨安穩。