台股摜破「萬四」 國泰全球品牌50 ETF上市首日遇逆風

國內首檔全球市值型ETF-國泰全球品牌50 ETF（00916）今（26）日掛牌上市，受到上周五美股下跌、今日美期電子盤下跌及台股摜破「萬四」大關影響，早盤走跌約1%；成交量突破1.9萬張，排行ETF第八大量。

國泰全球品牌50 ETF追蹤ICE FactSet全球品牌50指數，投資一籃子績優藍籌股，成分股橫跨11個國家，聚焦五大消費者導向產業，分別是科技、非循環性消費、金融、循環性消費與消費服務業，布局多元化，不過度押寶單一產業，更能穩定心性的長線安穩投資，適合作為資產配置中的股票核心部位。

國泰全球品牌50 ETF最新規模為21.4億元，受益人達8,639人，成分股皆是龍頭品牌績優股，前十大成分股依序分別為蘋果11.3%、微軟9.2%、亞馬遜5.3%、特斯拉3.7%、谷歌3.1%、雀巢2.2%、臉書1.7%、寶僑1.6%、摩根大通1.6%、威士卡1.5%。

國泰全球品牌50 ETF經理人李翰林指出，觀察下半年的經濟環境，通膨數據、美國聯準會升息力道依舊牽動市場動向，另一方面，時序即將進入消費旺季，百貨周年慶、電商購物節、聖誕年節等接續登場，有利刺激整體經濟發展。

面對多變的金融環境，建議投資人布局三大產業：科技龍頭、金融巨擘，以及精品消費，並鎖定具有定價能力的全球市值大牌，一舉掌握下半年全球消費回溫、升息循環之利多。