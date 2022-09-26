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美股重挫…台股早盤挫逾200點跌破萬四 台積電開盤價443元跌12元

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美股重挫…台股早盤挫逾200點跌破萬四 台積電開盤價443元跌12元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今（26）日開盤下跌124.96點，開盤指數13,993.42點，早盤跌逾200點至13,878點；台積電（2330）開盤下跌12元，開盤價443元。

群益投顧說，這次美股一反過往在FOMC會聲明後，幾乎都(至少當日明顯)走揚的慣性，當日反而反向明顯下跌，相當程度衝擊近日市場信心。強勢族群(如解封概念、生技等)呈現個股強弱分歧，且族群忽強忽弱態勢。現階段選股操作難度偏高，擇強守技術面應對。

上周五(23日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌486.27點、跌幅1.62%，那斯達克指數下跌1.8%，標準500指數下跌1.72%，費半指數下跌1.45%。

富邦期貨表示，S&P Global上周五公布美國PMI初值，美國9月製造業PMI意外上升至51.8，創兩個月新高，服務業PMI也回升至49.2，來到三個月新高，強勁的經濟表現將支持聯準會持續升息，經濟的好消息遭投資人解讀為股市的壞消息，美債殖利率及美元攀升，WTI輕原油價格跌破80美元，衝擊美股全面重挫。

三大法人上周五周集中市場合計賣超168.4億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超140.5億元，投信買超1億元，自營商(自行買賣)賣超4.9億元，自營商(避險)賣超24億元。

統一期貨說，上周五外資期貨部分減少1,522口，淨多單4,661口，十大交易人與特定法人合計買進2,999口。週選支撐與壓力區落在13,700至14,600點，P/C Ratio降至0.75，整體籌碼偏空看待。

期貨 美股 台股 台積電

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