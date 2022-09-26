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安聯投信：基本面嚴峻下修時間點已開始

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會日前宣布升息75個基點，並暗示貨幣緊縮政策持續時間將長於市場預期，展現強勢抗通膨與超級鷹派言論等風向壓抑下，讓市場再度陷於總體經濟情勢烏雲壟罩的氛圍下，走勢也再現波動。

安聯投信台股團隊表示，受此影響，市場瀰漫保守氣氛，走勢震盪。近期交投整體來看也相對量縮，顯示市場觀望氣氛仍相對濃厚。就產業狀況而言，現階段仍是科技類股庫存持續修正的股價修正期，基本面最嚴峻的下修時間點已經開始。

安聯投信台股團隊表示，觀察上周台股有四天收跌，且回測前低支撐等走勢，亦凸顯儘管最壞狀況已經過去、或離底部不遠；又譬如基本面上，庫存修正也會結束，但在總經烏雲罩頂下，現階段台股後市仍難擺脫諸多不確定性的干擾。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，由於聯準會升息步調並未放慢，且堅持抗通膨的強硬態度，確實成為壓抑市場的重要因子。另一方面，在資金面，隨著美元指數走強，也讓其他市場承受相當的壓力，對資金面也形成一定程度的壓力，亦需要留意。因此短線上也須觀察美元指數。

安聯投信表示，基本面慢慢會好轉，市場反應庫存調整等利空也會告一段落，但在總經方向仍不明朗的大環境下，對台股後市仍宜保持中性。題材上，則可留意主機板、伺服器等新規格題材；另外如IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器、高速傳輸等領域，仍是布局重點。

台股 美國聯準會 基本面

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