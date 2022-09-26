今年能存金融股嗎？專家推兆豐金（2886）、合庫金（5880）和這間「在地銀行」

存股會想到存哪些股呢以及存金融股會想到哪些標的呢？來聽聽投資達人股魚於《跟著姐夫來理財》解析金融股，並推薦若是今年要進場存金融股，要選擇「這三檔」。

以下為影音內容：

許多投資人認為，現在不適合把金融股當存股。

如果現在覺得不適合去存金融股的話，那這輩子都不要再談存股兩個字。

因為在台股市場裡面有非常多產業，這些產業或多或少都有景氣循環的問題，有些時間點可以賺大錢，但有的時間則會賠大錢，一來一往之間，會讓投資人去思考什麼是好的時間點可以進場，壞的時機點趕快退場的動作。

但唯獨有一個產業，在經過主管機管的一個改革之後，到現在為止從來還沒賠過錢，這個產業就叫做金融股。

不論景氣的好壞和波動，金融股產業永遠都處於賺錢的一個狀態，而存股最重要的事情就是能夠找到一家可以持續賺錢的公司；整個金融產業都是這樣，那在這樣的產業裡面去選擇體質更好的公司來做投資，會是不錯的選擇。

如何選到優質金融股

「金融股」是一個總稱，底下有很多細分，有保險業、銀行、證券、期貨、投信、融資、交易所、租賃...等。

其實一般投資人最簡單的方式就是買所謂的金控公司，金控公司以投資控股方式，進行金融業跨業整合，且會以最重要的主體，來定義金控公司的性質。

比如：

壽險型金控：富邦金（2881）、國泰金（2882）。

銀行型金控：兆豐金（2886）、第一金（2892）、合庫金（5880）。

證券行金控：元大金（2885）。

不同的時間點，不同類型的金控表現也會不太一樣；若是今年投資壽險型的金控，從年初到現今跌幅約18-20％左右，不過銀行型的今年就沒有這樣的問題。

如果以今年才要進場做投資來看，避開壽險是一個非常好的選擇，因為今年壽險的狀況，恐怕會一直持續到年底都不太好。

但升息上來，對銀行的利差是有幫助的，銀行在這個時間點，反而賺的還不錯。

今年進場來得及嗎？三檔金融股報你知

若是投資人對於金融股沒有太大的想法，也沒有想要太去了解它業務間的差異，那就通通選擇「銀行股」就對了。

今年才要進場投資銀行股，就選擇貸款放最多的銀行股，台灣人錢借最多的就是房貸，在這些金控裡面有兩家是專門在做房貸業務的，一間就是合庫金（5880），另外一家土地銀行（沒有股票上市）。

且央行的升息不會這次就結束了，因為美國可能會升到明年，如果央行不升息錢都會跑出去，央行應該不會讓這種事情發生，既然還會持續升息，就代表房貸的利率還有可能持續往上走，這時間點投資跟房貸業務有相關的公司，賺錢的機率就高。

再來就是兆豐金（2886），是一個非常重要的公股銀行，也有背負很重要的政策使命，是做進出口換匯的主要銀行；既然是重點銀行，那台灣政府就絕對不會讓它倒掉，即便今年它少賺，但無論如何都還是維持在賺錢的狀態。

最後推薦就是高雄銀（2836）；台積電要到南部去建廠，政府還計畫在南部建立半導體S廊帶（類似新竹科學園區的概念），形成了產業的聚落有了工作機會，有了工作機會就會帶來投資需求（建廠買設備需要資金），人流進來也要蓋房子，高雄銀（2836）作為高雄的在地銀行，是最有可能吸納最多的機會和資金。

不管是建商或其他產業的貸款，高雄銀是有它的優勢存在；在過去沒有建設的時候本身就是一直在賺錢，近期這一兩年，南部的建設慢慢起來的時候，查看財報獲利這幾年是直線的成長。

本文內容與 品觀點 合作產出。