日盛投信：短線或有波動、關注長線布局買點

美國聯準會9月22日凌晨宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3~3.25％區間，這次升息3碼符合市場預期。由於下次FOMC會議在11月初，10月市場將處於空窗期，有利市場沉澱。至於通膨何時能夠出現連續性快速下滑，將是未來聯準會是否提前走向貨幣寬鬆之最重要關鍵，後續將密切關注每月通膨變化。聯準會升息腳步緊湊，布局可採用定時定額介入優質標的，增加中長期投資勝率。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊表示，台美兩國維持升息趨勢不變，預期對股市評價面仍有所壓抑，台股要有較大幅度反彈並不容易，惟以2022年台灣全體上市櫃公司獲利推估，目前台股本益比僅11倍左右，下檔空間非常有限，預期第4季台股盤勢以區間整理機會較高，但個股有表現空間，操作可選股不選市，優先布局中長線趨勢明確的族群。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊表示，外資持續匯出資金，包括手機、NB、TV等消費型電子第3季銷售尚無反轉跡象，電子庫存調整可能延續至明年第1季或上半年，研判第4季台股將呈現區間震盪，看好中小型股表現機會將優於大型股，傳產族群亦可望有表現空間。產業布局上，電子產業看好智能車相關供應鏈、伺服器供應鏈、網通及工業電腦族群，傳產則聚焦受惠利差放大的金融股、航太產業、紡織、製鞋、高爾夫球頭以及一般消費通路等族群。