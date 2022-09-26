9/26【早晨財經速解讀】道瓊失守3萬點入熊市 美元指數創高英鎊崩跌 外資賣超台股1.2兆台幣守不住?ETF買盤持續 00878增長速度最快

金融市場拋售浪潮上周五（23日）席捲全球，緊張的投資人被迫再次面對經濟衰退的陰影，股債市雙雙下跌。美股道瓊工業指數跌至今年谷底，美債殖利率躍升。如今看來不僅9月慘，10月還可能更加煎熬。

美元23日依舊銳不可當，日圓先升後貶，追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的DXY美元指數勁揚1.65%至113.192，再度改寫20年新高，歐元跌到20年谷底，英鎊寫37年新低。

道瓊上周五一度大跌826點，終場仍跌486點，沒保住3萬點整數大關，收在2020年11月來最低水準，從今年1月的歷史收盤高點至今回檔19.6%，瀕臨熊市。標普500和那斯達克綜合指數上周五分別大跌1.7%和1.8%。

歐洲股市Stoxx 600指數上周五崩跌2.3%，跌至2020年12月以來谷底，先美股一步陷入熊市。

紐約三大指數連續二周暴跌，標普500和道瓊總計各跌9.4%和8.1%，是6月以來最糟的連兩周頹勢。那斯達克這兩周跌了10%以上，是2020年3月疫情引發市場崩潰以來最大跌幅。

外資在美國聯準會（Fed）鷹式升息、美元強升與新台幣走貶因素中，今年以來的賣超風暴未歇，呈現史上首次的「月月賣」、連九月賣超操作策略，今年至今賣超金額已逾1.2兆元之際，對集中市場持股市值已跌破18兆元、持股比重已連四日跌破40%大關，來到39.5%。

根據統計，外資今年來已連九賣，每個月都呈賣超，慘烈狀況遠勝於2008年金融海嘯時的連六月賣超，為史上最長賣超紀錄。其中，今年賣超最少的是5月的36億元，最多的是俄烏戰爭爆發後的3月，金額高達2,639億元，賣超突破千億元的有六個月，呈「月月賣」的景況。

今年以來，外資在集中市場賣超已達1.21兆元，為史上單年最大賣超，加計櫃買市場賣超626億元，總計今年在台股提款金額高達1.27兆元，也為史上首見。

台股高股息ETF蔚為風潮，今年來規模激增逾六成，成為存股族最主要的投資標的。今年以來，台股高股息ETF相對抗跌，大多數表現優於大盤。法人分析，股市持續震盪，高股息ETF可望持續吸金。

法人指出，高股息ETF精選高股息族群，持股檔數至少30檔，風險低於單一個股，成為存股族的新選擇，操作上以長線規劃並定期定額，進一步降低波動。