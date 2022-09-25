投顧：台股「破底」岌岌可危 投資人宜少量布局

受美國聯準會（Fed）升息、加上俄羅斯宣布進入部分軍事動員，戰事恐有升級變化，利空訊息再次重傷風險性市場。投顧業者以「利空淬煉，持續擴底」8字，形容近期股市，上周台股差點破底，預期擴底時間將會拖延許久，建議投資人少量逢低布局，靜待企業基本面好轉訊息。

上週美股那斯達克指數及費半指數跌幅達3％至4％，台股跟隨下挫，一周以來加權指數下挫443.38點，跌幅3.04％，上周收在14118.38點，創7月12日國安基金宣布進場來新低點，且離7月15日低點13928.66點，僅相差189點，破底岌岌可危，短線面臨「萬四」保衛戰。

對於近期風險市場走勢，投顧分析師認為主要有三大隱憂，第一是上周美股依舊圍繞著FOMC會議結果陷入股市連環下挫的漩渦中；第二，有經濟風向球之稱的聯邦快遞因總體經濟疲弱理由，撤回原先財測，致使股價暴跌21.4％；第三，地緣政治部分亦出現新的變化，俄羅斯宣布進入部分軍事動員，戰事恐有升級變化，利空訊息再次重傷風險性市場，「金融市場連番利空洗禮，似乎看不到盡頭」。

永豐投顧認為，國際股市再臨破底危機，上周FOMC如市場預期升息3碼，且市場預期11月FOMC可能再激進升息3碼，美元指數升至111.34，台幣急貶至31.69，美、台利差擴大，外資賣超過後，資金持續匯出，而企業庫存仍在消化當中，基本面乏善可陳，資金流往美元及債市，台股基本面扭轉時機尚未到來。

永豐認為，10月雖無FOMC會議干擾，但進入美、台超級財報周，先前聯邦快遞以經濟趨勢大幅惡化為由發出全球貨運量下降的警訊來看，企業消化庫存恐仍在緩慢進行當中，企業展望不佳，將對目前股市再次利空測試，預估本週指數區間14000至14500點，預期擴底時間將會拖延許久，建議投資人少量逢低布局，靜待企業基本面好轉訊息。

安聯投信台股團隊則指出，聯準會升息步調並未放慢，且堅持抗通膨的強硬態度，成為壓抑市場的重要因子。另一方面，在資金面，隨美元指數走強，也讓其他市場承受相當的壓力，對資金面也形成一定程度的壓力，亦需要留意，因此，短線上也須觀察美元指數。