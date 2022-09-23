台股熱錢持續撤出 外資買超最愛這十檔

台股今（23）日收14,118.38點，下跌166.25點，下周恐再陷萬四關卡保衛戰，熱錢持續撤出，新台幣續貶值，外資今日則是賣超140.55億元，本周合計賣超468.13億元，單日買超前十大個股則是鎖定金融股、貨櫃股等，買超臺企銀（2834）最高，其次是陽明（2609）及長榮（2603）。

台股早盤以14,231.03點開低，一度下探至14,109.71點，新藥解盲成功的北極星藥業-KY（6550）開高後翻黑收在跌停板，權值股台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）都下跌，高價股矽力-KY（6415）重挫至跌停，大盤指數開低走低收在14,118.38點，跌幅1.16%，周線連五黑，本周下跌443.38點，周跌幅3.04%。

統計三大法人今日合計賣超168.26億元，外資賣超140.55億元，投信買超1.22億元，自營商賣超（合計）28.92億元；外資仍持續賣超，合計本周賣超468.13億元。

外資熱錢續撤出，不過，以今日外資買超前十大個股來看，依序是臺企銀、陽明、長榮、力積電、期元大S&P原油反1（00673R）、金像電（2368）、燿華（2367）、國泰金（2882）、兆豐金（2886）、威強電（3022）等；外資買超臺企銀22,738張，居外資單日買超個股冠軍，其次是買超陽明14,218張，買超第三大為長榮，買超10,939張。