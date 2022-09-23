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台股下跌166.25點 三大法人賣超168.26億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導

FED多數決策官員預估11、12月將再共升息5碼，明年利率高峰預測也高於預期，美股持續收黑，台股今（23）日開低走低，一度下探至14,109.71點，收在14,118.38點，下跌166.25點，成交量1,977.23億元；三大法人賣超168.26億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超140.55億元，投信買超1.22億元，自營商賣超（合計）28.92億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.9億元，自營商（避險）賣超24.02億元。

今台積電（2330）下跌9.5元，收455元，跌幅2.05%，聯發科（2454）收580元，跌幅1.86%，聯電（2303）收38.3元，跌幅1.16%。千金股除大立光（3008）外其餘皆下跌逾6%，力旺（3529）跌勢最重，跌幅逾8%，收1,215元。矽力-KY（6415）重挫跌停，亞系外資認為，預期第四季PMIC(電源管理IC)價格可能有雙位數下跌，將對矽力-KY的毛利率表現不利。北極星藥業-KY（6550）公布解盲成功，但股價只有一天行情，今收跌停板至193.5元，大盤收在14,118.38點，跌幅1.16%。

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