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櫃買中心公布 大專生培育營投資競賽決賽名單

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

櫃買中心於本(111)年舉辦之「大專生證券菁英種子線上培育營」，計有高達412個隊伍組隊完成課程學習並參加櫃買商品投資組合簡報競賽，參賽隊伍為歷年之最，競爭相當激烈，經過審慎的初選與複選評審後，櫃買中心於「大專生培育營」活動專屬網站(https://ysseed.sfi.org.tw/Home/Regulate)公布進入決賽的隊伍名單，並將配合國際金融盛事「世界投資者週(World Investor Week, WIW)」活動於10月3日進行實體決賽及頒獎典禮。

櫃買中心表示，透過本次參賽影片可以感受到學子們的用心投入，也顯示大專生對於投資理財的高度興趣與積極學習態度，進入決賽隊伍名稱包括「FED對沖基金」、「從我咩到你咩一共五步」、「Watcher」、「統一發票好難隊」、「股海縱橫」、「證研法師」、「卍ACE一隊卍」、「政大財管第一隊」、「健身魔女有錢」及「Let’s Make Money」等10隊(依報名序號排列)。

櫃買中心 大專

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