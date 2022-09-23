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9/23【早晨財經速解讀】央行佛系升息半碼台幣續貶 外資大逃殺 台積電股東數139萬創新高 00878 00900散戶續買不怕跌

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角

美國聯準會（Fed）決議第三度升息3碼，且多數決策官員預估11、12月將再共升息5碼，明年利率高峰預測也高於預期，展現超鷹態度，主席鮑爾也拒絕排除11月再升3碼的可能性。市場認為11月升3碼機率超過70%，高盛和巴克萊也都預估11月升3碼。

中央銀行22日召開第3季理監事會議，會後宣布調升貼放利率半碼（0.125個百分點），新台幣存款準備率1碼。

台積電股東人數持續增加，逼近140萬人，至9月16日達139萬8930人，創新高。

國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）等季配息ETF除息前夕，都會讓許多股民布局零股，9月盤中零股日均量的成長排行，有十檔台股ETF的買氣較8月翻倍，當中就有五檔是季配息的ETF。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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