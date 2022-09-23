9/23【早晨財經速解讀】央行佛系升息半碼台幣續貶 外資大逃殺 台積電股東數139萬創新高 00878 00900散戶續買不怕跌

美國聯準會（Fed）決議第三度升息3碼，且多數決策官員預估11、12月將再共升息5碼，明年利率高峰預測也高於預期，展現超鷹態度，主席鮑爾也拒絕排除11月再升3碼的可能性。市場認為11月升3碼機率超過70%，高盛和巴克萊也都預估11月升3碼。

2022-09-23 08:15