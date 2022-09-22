全球汽車銷量連三月成長 法人看好四檔汽車零件股

全球汽車8月銷量連三月年增，雖然供應鏈挑戰猶存，且歐洲需求不確定陰霾籠罩，但法人相對看好中國大陸與電動車業務比重較高的汽車零組件供應商股價表現，給予台達電（2308）、胡連、和大、凡甲「增加持股」評等。

雖然今日大盤拉回破底，但相關汽車零組件族群表現相對強勢，台達電漲1.1%收270元，一次收復5、10、20日線，胡連、和大、凡甲等三檔漲幅在1.3%至1.6%間。

統計顯示全球汽車8月銷量年增18%至690萬輛，繼2021年7月起年減11個月後，連續第三個月呈現年增，其中，主要市場今年表現分歧，中國大陸成長7%，明顯優於歐、美分別衰退18%、15%。

法人分析，近期中國汽車銷售動能進一步提升，第3季呈現淡季不淡，反映刺激政策的正面影響，以及擺脫第2季封城因素後，供應鏈吃緊問題緩解。

反觀歐美至今恢復有限，其中，歐洲受制能源成本攀升及經濟轉弱，車市需求疲軟，美國則歸因於供應鏈挑戰猶存、產品供銷錯配及季節性因素，福特、通用近期更預警通膨與缺料將使第3季交車延宕。

電動車持續成為全球車市亮點，中國大陸前七月銷量勁揚119%，帶動全球成長62%成長率，法人分析，同期間全球電動車滲透率達10.8%，較2021年的8.0%攀升，尤以中國電動車滲透率20%，遙遙領先歐美的15.4%、5%左右。