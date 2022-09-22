快訊

不是頭暈！台東晚間連兩起地震「僅隔1分鐘」 最大震度4級

哈日族快安排行程！日相岸田文雄宣布：10月11日開放自由行

普亭宣布動員嚇壞後備軍人 「如何在家弄斷手臂」成熱搜關鍵字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯準會強勢升息台股走跌 金管會緊盯3指標

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
美聯準會持續放鷹，台股今盤中一度重挫超過270點，金管會證期局今表示，後續將密切注意央行升息幅度、聯準會升息狀況、外資匯出入狀況對台股的影響，適時評估採行相關措施。記者戴瑞瑤／攝影
美聯準會持續放鷹，台股今盤中一度重挫超過270點，金管會證期局今表示，後續將密切注意央行升息幅度、聯準會升息狀況、外資匯出入狀況對台股的影響，適時評估採行相關措施。記者戴瑞瑤／攝影

美聯準會持續放鷹，受到美股收黑影響，台股今盤中一度重挫超過270點，尾盤跌勢收斂，終場下跌139點。金管會證期局今表示，後續將密切注意央行升息幅度、聯準會升息狀況、外資匯出入狀況對台股的影響，適時評估採行相關措施，也提醒投資人注意風險控管。

據證期局統計，今天台股跌幅0.9%，相較於其他主要國家股市，僅香港跌幅1.89%比台股深，日本跌0.52%、南韓跌0.69%、上海跌0.36%、新加坡跌0.25%，顯示台股跌幅較重。

不過，今年以來到9月21日台股跌幅20.83％，比美股那斯達克跌29.28%、深圳跌24.56%、南韓跌21.17%、香港跌21.17%，台股今年以來跌幅較小，但比上海跌14.36%、日本跌5.14%、新加坡漲4.42%來說，台股跌幅約在主要國家股市之間。

證期局副局長高晶萍表示，21日美聯準會升息3碼，美股下跌，新台幣也連續貶值，台股集中市場今天跌近140點，但台股基本面仍穩健，到8月底本益比10.95倍，現金殖利率4.68%加計現金股利為4.86%，上市櫃8月累積營收28兆元，比去年同期成長9.93%。

今年以來台股日均量約2561億元，比起去年同期4228億元減少高達39.43%，但高晶萍表示，其他主要國家日均量也有減少，像南韓日均量減少44.05%、新加坡也減少30.86%。

高晶萍強調，台股主要上市櫃基本面與國內總體經濟仍穩健，後續將密切注意央行升息幅度、聯準會升息狀況、外資匯出入狀況對台股影響，適時評估採行相關措施，也提醒投資人審慎看代近期股市變化，並注意相關風險控管。

台股 升息 金管會

延伸閱讀

台股收黑留逾百點下影線 分析師：待美股止穩

台股收跌139.89點 三大法人賣超198.57億元

台股量增下跌139點 電金有撐、航運重災區

電金有撐 台股終場跌139點14200點失而復得

相關新聞

聯準會強勢升息台股走跌 金管會緊盯3指標

美聯準會持續放鷹，受到美股收黑影響，台股今盤中一度重挫超過270點，尾盤跌勢收斂，終場下跌139點。金管會證期局今表示，...

外資今賣超194.56億 這幾檔是提款主力

台股今（22）日，下跌139.89點，以14,284.63點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超194.56億元，新...

強升息暴風圈 金管會出手救市看這三指標

各國央行升息腳步未歇，市場憂心恐重擊股市，金管會證期局副局長高晶萍說，金管會會密切注意我國央行升息幅度、後續美國升息狀況...

股匯大逃殺 但這些股獲外資青睞、逆勢買超

台股今（22）日開低走低收在14,284.63點，下跌139.89點，新台幣兌美元匯率則是以31.616元收盤，重貶1....

台股收黑留逾百點下影線 分析師：待美股止穩

台股今天受權值股拉回影響，指數開低走低，終場下跌139.89點，收在14284.63點，留132點下影線。分析師說，具題...

台股收跌139.89點 三大法人賣超198.57億元

台股今（22）日開低走低，權值股、電子股、金融股等下跌，尤以航運股跌勢沉重，以生技股及歡光股展現抗跌強勢，大盤指數終場收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。