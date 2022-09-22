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聯準會強勢升息台股走跌 金管會緊盯3指標
美聯準會持續放鷹，受到美股收黑影響，台股今盤中一度重挫超過270點，尾盤跌勢收斂，終場下跌139點。金管會證期局今表示，後續將密切注意央行升息幅度、聯準會升息狀況、外資匯出入狀況對台股的影響，適時評估採行相關措施，也提醒投資人注意風險控管。
據證期局統計，今天台股跌幅0.9%，相較於其他主要國家股市，僅香港跌幅1.89%比台股深，日本跌0.52%、南韓跌0.69%、上海跌0.36%、新加坡跌0.25%，顯示台股跌幅較重。
不過，今年以來到9月21日台股跌幅20.83％，比美股那斯達克跌29.28%、深圳跌24.56%、南韓跌21.17%、香港跌21.17%，台股今年以來跌幅較小，但比上海跌14.36%、日本跌5.14%、新加坡漲4.42%來說，台股跌幅約在主要國家股市之間。
證期局副局長高晶萍表示，21日美聯準會升息3碼，美股下跌，新台幣也連續貶值，台股集中市場今天跌近140點，但台股基本面仍穩健，到8月底本益比10.95倍，現金殖利率4.68%加計現金股利為4.86%，上市櫃8月累積營收28兆元，比去年同期成長9.93%。
今年以來台股日均量約2561億元，比起去年同期4228億元減少高達39.43%，但高晶萍表示，其他主要國家日均量也有減少，像南韓日均量減少44.05%、新加坡也減少30.86%。
高晶萍強調，台股主要上市櫃基本面與國內總體經濟仍穩健，後續將密切注意央行升息幅度、聯準會升息狀況、外資匯出入狀況對台股影響，適時評估採行相關措施，也提醒投資人審慎看代近期股市變化，並注意相關風險控管。
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