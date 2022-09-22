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強升息暴風圈 金管會出手救市看這三指標
各國央行升息腳步未歇，市場憂心恐重擊股市，金管會證期局副局長高晶萍說，金管會會密切注意我國央行升息幅度、後續美國升息狀況、及外資資金匯出動向對台股影響，綜合評估判斷，適時評估採取相關措施。
高晶萍說，目前台股主要上市櫃公司基本面和台灣總體經濟尚稱穩健，台股今年來跌幅、日均量等仍介於國際股市之間，呼籲投資人審慎評估近期台股變化，注意相關風險控管。
據證期局統計，美國再度升息三碼、台幣貶值，造成美股、亞股全盤皆墨，台股22日跌140點，單日跌幅0.9%，優於港股跌1.89%、南韓跌0.69%，但如日股、上海和新加坡股市跌幅都較輕，約介於0.25~0.36%之間。
若以今年來到21日止，台股跌幅20.83%，優於美國那斯達、深圳、韓股和港股，但較上海、日股和新加坡股市跌幅較重，顯示跌幅居中。
若以日均量來看，今年到9月21日止，台股日均量只剩2561億元，較去年日均量4228億元，大舉萎縮了39.4%，僅優於韓股同時期量能衰退44%，但如日股量能反增10.35%，上海及新加坡股市量能萎縮也僅約7%左右，顯示台股這段時間量縮較明顯。
高晶萍仍強調，台股基本面仍稱穩健，台股9月21日擔保維持率仍在163.3%，8月台股本益比10.95倍，現金殖利率4.68%加上股票是4.86%，上市櫃前8月累計營收28兆元，年增9.93%，海外投資上半年收益6248億元也是近十年高點。
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