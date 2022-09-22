外資今賣超194.56億 這幾檔是提款主力

台股今（22）日，下跌139.89點，以14,284.63點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超194.56億元，新台幣匯率也重貶1.76角，收在31.616元，股匯雙殺，統計外資提款主力仍是電子權值股、金融股、傳產龍頭股等，聯電（2303）遭外資賣超32,285張，居外資單日賣超個股冠軍。

台股今日以14,325.67點開出後一度下探至14,151.8點，台積電（2330）一度下滑至459元，終場收464.5元，下跌6.5元，聯電、聯發科（2454）收黑，生技股、觀光股則是強勢指標，不過，大盤指數仍收跌0.97%；三大法人合計賣超198.57億元，包括外資賣超194.56億元，投信買超27.92億元，自營商賣超（合計）31.93億元。

統計外資賣超前十大個股依序是聯電、友達（2409）、中信金（2891）、國泰金（2882）、台泥（1101）、玉山金（2884）、新光金（2888）、華航（2610）、國泰永續高股息、中鋼（2002）等，金融股占4檔，面板股、傳產的水泥股及鋼鐵股龍頭都在外資賣超之列。

外資賣超聯電32,285張，居單日賣超個股冠軍，外資賣超第二大個股為友達，單日賣超32,219張，賣超第三大為中信金，單日賣超28,614張。