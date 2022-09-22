台股收跌139.89點 三大法人賣超198.57億元

國票金控前總經理丁予嘉在辭職後，完成了一本小說的著作，書名叫「今貝世界」，他把過去證券市場充滿了各種貪名、貪利、貪女色的現象，透過小說中的主人翁麥可舖陳出來，把資本市場最貪婪那一端完全呈現。

2022-09-22 13:57