聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股收跌139.89點 三大法人賣超198.57億元
台股今（22）日開低走低，權值股、電子股、金融股等下跌，尤以航運股跌勢沉重，以生技股及歡光股展現抗跌強勢，大盤指數終場收在14,284.63點，下跌139.89點，成交量2,085.33億元；三大法人賣超198.57億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超194.56億元，投信買超27.92億元，自營商賣超（合計）31.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.54億元，自營商（避險）賣超23.39億元。
台股今日以14,325.67點開低，一度下探至14,151.8點，美國Fed宣布升息3碼，美股周三收跌，衝擊台股早盤開低走低，台積電（2330）一度下滑至459元，終場收464.5元，下跌6.5元，聯電（2303）、聯發科（2454）收黑，鴻海（2317）以平盤作收，大立光（3008）翻紅收在1,900元，重登股王，盤面上航運股跌勢重，生技股、觀光股強漲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言