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台股收跌139.89點 三大法人賣超198.57億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今（22）日開低走低，權值股、電子股、金融股等下跌，尤以航運股跌勢沉重，以生技股及歡光股展現抗跌強勢，大盤指數終場收在14,284.63點，下跌139.89點，成交量2,085.33億元；三大法人賣超198.57億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超194.56億元，投信買超27.92億元，自營商賣超（合計）31.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.54億元，自營商（避險）賣超23.39億元。

台股今日以14,325.67點開低，一度下探至14,151.8點，美國Fed宣布升息3碼，美股周三收跌，衝擊台股早盤開低走低，台積電（2330）一度下滑至459元，終場收464.5元，下跌6.5元，聯電（2303）、聯發科（2454）收黑，鴻海（2317）以平盤作收，大立光（3008）翻紅收在1,900元，重登股王，盤面上航運股跌勢重，生技股、觀光股強漲。

台股 三大法人

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