快訊

介入醫師學長婚姻 「最美博士」許藍方反控元配不起訴

陸驚傳「航班大面積取消」單日逾上千班次 媒體曝2點主因

疫情後第一次出國該注意什麼？出入境須知及個人防護一次看

觀光股利多大禮包來了！飯店股、旅行社股全面大漲慶賀

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
指揮中心指揮官王必勝。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官王必勝。圖／指揮中心提供

觀光政策利多大禮包來了！政府解封利多連發。指揮中心指揮官王必勝今（22）日上午接受媒體採訪，釋出多項正面訊息，包括入境唾篩PCR下周改4劑快篩，外國旅客自由行也將開放，加上0+7開放的時程應可望落在10月中旬以前」，且後七天自主管理也會更加鬆綁，大幅帶動上午觀光類股表現，包括飯店股、旅行社股全面大漲慶賀。

無懼大盤早盤回檔逾200點，觀光類股一枝獨秀，買盤湧進飯店股，亞都（5703）亮燈漲停，雲品（2748）、晶華（2707）、富野（2736）盤中漲幅逾6%，旅行社股漲勢也不遑多讓，五福（2745）、雄獅（2731）、易飛網（2734）聯袂大漲，在追價買盤氣勢強勁下，推升上市觀光類股指數盤中來到104.09元，漲幅逾2%，且直逼今年以來高點。

法人表示，飯店業解封前只靠國旅支撐，以北市五星飯店來看，住房率僅能維繫在4成左右，不過，隨著國境開放、入境檢疫措施放寬，商務入境數可望逐漸恢復到疫情前水平，預估國境完全解封6個月後，住房率將逐季回升至疫情前水平。另一方面，飯店業第3季有國旅補助效應，第4季將開始進入尾牙旺季，營運可望逐漸升溫。近期飯店業也持續針對旗下住房、餐飲資源整合，並透過餐飲的營運強項推出多款含餐飲的住房專案，同時推動餐飲與住房營收。

在旅行社方面，股價主要反應觀光旅行產業將否極泰來，出境旅遊觀光市場已沉寂近三年之久，一但政策開放，將形成擋不住的出國風潮。以疫情爆發前10年來看，從2010年至2019年國人出國人數皆是逐年成長，國人出國人次在2012年首次突破千萬人，2019年來到1710萬人次，創下歷史新高。

由於疫情影響，台灣去年出國人次不足40萬，且已連續兩年下滑幅度超過八成，也因此，解封後的觀光旅遊市場成長空間十分可觀，再者，受疫後旅遊資源受限影響，出國團費平均將上漲三到五成，亦為旅行社股的業績增添想像空間。

觀光 疫情 王必勝

延伸閱讀

宣布邊境放寬0+7？指揮中心下午2時記者會

口罩令擬分階段解除 0+7後捷運等密閉空間仍要戴

口罩禁令何時解除？王必勝：「0+7」上路後鬆綁

入境唾篩PCR下周改4劑快篩 外國旅客自由行也將開放

相關新聞

觀光股利多大禮包來了！飯店股、旅行社股全面大漲慶賀

觀光政策利多大禮包來了！政府解封利多連發。指揮中心指揮官王必勝今（22）日上午接受媒體採訪，釋出多項正面訊息，包括入境唾...

Fed主席鮑爾看壞經濟...亞股齊跌、台股挫逾200點 解封股抗跌

美國聯準會（Fed）再度升息3碼，雖然符合市場預期，但Fed主席鮑爾持續看壞經濟成長和失業率，仍造成美股下殺，今（22）...

美股下殺 台積電股價探2個月新低、市值跌破12兆元

聯準會（Fed）公布升息三碼，美股尾盤狂瀉，四大指數收黑。台股今（22）日早盤下跌逾200點，台積電（2330）最低下跌...

台股開盤 跌98.85點

台北股市今天開盤跌98.85點，加權股價指數為14325.67點，成交金額新台幣26.25億元。

美股狂瀉...台積電領跌、聯發科失守600元

聯準會（Fed）公布升息三碼，美股尾盤狂瀉，四大指數收黑。台股今（22）日早盤下跌逾200點，台積電（2330）一度下跌...

Fed升息3碼...台股早盤跌逾200點 台積電跌9元至462元

美國聯準會9月FOMC會議宣布升息3碼，美股震盪收跌；台股今（22）日開盤下跌98.85點，開盤指數14,325.67點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。