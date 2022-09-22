觀光股利多大禮包來了！飯店股、旅行社股全面大漲慶賀

觀光政策利多大禮包來了！政府解封利多連發。指揮中心指揮官王必勝今（22）日上午接受媒體採訪，釋出多項正面訊息，包括入境唾篩PCR下周改4劑快篩，外國旅客自由行也將開放，加上0+7開放的時程應可望落在10月中旬以前」，且後七天自主管理也會更加鬆綁，大幅帶動上午觀光類股表現，包括飯店股、旅行社股全面大漲慶賀。

無懼大盤早盤回檔逾200點，觀光類股一枝獨秀，買盤湧進飯店股，亞都（5703）亮燈漲停，雲品（2748）、晶華（2707）、富野（2736）盤中漲幅逾6%，旅行社股漲勢也不遑多讓，五福（2745）、雄獅（2731）、易飛網（2734）聯袂大漲，在追價買盤氣勢強勁下，推升上市觀光類股指數盤中來到104.09元，漲幅逾2%，且直逼今年以來高點。

法人表示，飯店業解封前只靠國旅支撐，以北市五星飯店來看，住房率僅能維繫在4成左右，不過，隨著國境開放、入境檢疫措施放寬，商務入境數可望逐漸恢復到疫情前水平，預估國境完全解封6個月後，住房率將逐季回升至疫情前水平。另一方面，飯店業第3季有國旅補助效應，第4季將開始進入尾牙旺季，營運可望逐漸升溫。近期飯店業也持續針對旗下住房、餐飲資源整合，並透過餐飲的營運強項推出多款含餐飲的住房專案，同時推動餐飲與住房營收。

在旅行社方面，股價主要反應觀光旅行產業將否極泰來，出境旅遊觀光市場已沉寂近三年之久，一但政策開放，將形成擋不住的出國風潮。以疫情爆發前10年來看，從2010年至2019年國人出國人數皆是逐年成長，國人出國人次在2012年首次突破千萬人，2019年來到1710萬人次，創下歷史新高。

由於疫情影響，台灣去年出國人次不足40萬，且已連續兩年下滑幅度超過八成，也因此，解封後的觀光旅遊市場成長空間十分可觀，再者，受疫後旅遊資源受限影響，出國團費平均將上漲三到五成，亦為旅行社股的業績增添想像空間。