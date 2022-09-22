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美股狂瀉...台積電領跌、聯發科失守600元
聯準會（Fed）公布升息三碼，美股尾盤狂瀉，四大指數收黑。台股今（22）日早盤下跌逾200點，台積電（2330）一度下跌11元，價位到460元，聯發科（2454）跌破600元關卡，最低到594元。
美股道瓊指數下跌522.45點、跌幅1.70%，收30,183.78點；標普500指數下跌66點、跌幅1.71%，收3,789.93點；那斯達克綜合指數下跌204.86點、跌幅1.79%，收11,220.19點；費城半導體指數下跌24.54點、跌幅0.97%，收2,514.96點。
高價股方面也是一片綠油油，股王戰再起，信驊（5274）早盤最低下跌60元，失守1,900元，價位到1,880元，股后大立光（3008）跌幅較淺，最低下跌20元，價位到1,870元。
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