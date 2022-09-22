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強化企業永續發展資訊揭露 證交所修正相關辦法

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，配合全球市場對企業永續發展之資訊揭露需求日增，並依據金融監督管理委員會公司治理3.0-永續發展藍圖目標與具體推動措施，修正上市公司編製與申報永續報告書作業辦法。

這次修正重點包括四項：

首先，參考全球永續性報告協會(GRI) 2021年更新版本，修正企業編製報告書適用準則，未來應參考GRI發布的通用準則、行業準則及重大主題準則編製永續報告書。

第二、參酌永續會計委員會(Sustainable Accounting Standards Board, SASB)準則，考量產業特性,訂定產業重大性且投資人關注的永續相關指標，包含食品及餐飲收入占其全部營業收入之比率達百分之五十以上者、化工、金融保險、水泥、塑膠、鋼鐵、油電燃氣、半導體、電腦及週邊設備、光電、通信網路、電子零組件、電子通路及其他電子等產業，需依作業辦法附表一之一至一之十四，加強揭露產業永續指標，惟考量實收資本額20億元以上未滿50億元者為首年度編製永續報告書，除食品、化工及金融保險業外，得自2024年起適用。

第三、參酌氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, TCFD)準則，規範應編製永續報告書企業應揭露氣候相關資訊揭露事項共九項，訂定於作業辦法附表二。

第四、為進一步強化永續報告書品質，加強規範辦理永續報告書強制確信之機構與人員，於作業辦法加入「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」相關規定，並自2024年起適用，該要點將於今年度第4季發布。

證交所表示，此次作業辦法的修正，除參考國際永續揭露相關準則外，亦考量國內產業特性，訂定適合國內業者適用的規範，並配合各項新訂定的指標，編製問答集，提供更具體的說明，期能減少企業適用的疑慮，並提供氣候相關財務資訊揭露的參考範例，企業可於公司治理中心\法規及問答\問答集（https://cgc.twse.com.tw/lawQa/listCh）及公司治理中心\企業永續發展\參考資料（https://cgc.twse.com.tw/responsibilityRef/listCh）查詢。

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