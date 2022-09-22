9/22【早晨財經速解讀】Fed鷹派堅定升三碼 點陣圖上移 這次鷹到底?美元指數111創新高 10年美債殖利率攀3.6% 美股還要崩多少?

在美國聯準會（Fed）9月再次升息3碼、暗示接下來會繼續大幅升息後，美元指數21日勁升至20年新高，盤中甚至一度衝破111。分析師認為，雖然美元已經「超貴」，但美元升勢短線將繼續受到Fed鷹派政策的支撐。

Fed的最新預測顯示，政策利率將在今年底升至4.4%，然後在2023年達到4.6%的高峰，預計到2024年才會降息。主席鮑威爾明言，降低通膨是不可能不引發痛苦，重申希望現在就積極行動，並堅持下去。

在Fed公布決策後，美元指數21日盤中強升1.2%至111.578，刷新20年新高，終場以0.4%的升幅收盤，報110.642，仍是2002年6月來最高收盤價。

歐元一度貶至0.9810美元的20年低點，終場收0.9839美元。英鎊也一度跌至1.1237美元的37年新低。在Fed公布決策前，俄羅斯宣布展開局部動員，也拉抬美元升勢。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne預估，美元短期將保持堅挺，但他不願意考慮額外且持續的美元升幅，因為現在不宜貿然否定下行風險。他說，美元已被明顯高估，美元修正的時機可能即將到來，但美元空頭還得再保持耐心久一點。

美元指數今年初以來已飆升了近16%，為至少1972年路孚特開始追蹤這項數據系列以來的最大年度漲幅。

道富環球投資的投資組合經理人Aaron Hurd則認為，雖然美元匯率已達「昂貴」水準，但升勢仍將繼續受到Fed鷹派貨幣政策的支持。他說，現在美元「超貴」，如果美元再以類似升幅上攻，可能會達到廣場協議時的高點。

雖然他長期看跌美元，認為美元上漲預示著最終將「回歸公允價值」，但這種情況要等到美國利率攀峰且顯示出「明顯的轉折」，才會發生，因此儘管美元遭「超買」，但「短期受到良好支撐」。

聯準會（Fed）決策會後美股劇烈震盪，盤中大漲1.5%後又急墜，道瓊指數終場以大跌522點、或1.7%做收；DXY美元指數大漲近1%，至111.2。投資人認為Fed接下來在對抗通膨的這場戰役中，將強硬到不能再強硬為止。

美股四大指數收黑，道瓊工業指數下跌522.45點，跌幅1.70%，報3,0183.78點；標普500指數跌66點，跌幅1.71%，報3,789.93點；那斯達克指數跌204.86點，跌幅1.79%，報11,220.19點；費城半導體指數跌0.97%至2,514.96點。

聯準會如預期第三度宣布升息3碼，聯邦資金利率區間來到3%～3.25%，是2008年初以來最高。官員對年底的利率水準預測則是至少還會再提高1個百分點。