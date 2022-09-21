集保結算所董事會通過 總經理由櫃買副總陳德鄉升任

今（21）日下午集保結算所舉行董事會，正式通過集保結算所總經理，由櫃買中心副總經理陳德鄉升任，預計9月底前就會上任。

集保結算所6月原董事長林修銘，因接任證交所董事長，由原總經理朱漢強升任集保董事長。當時總經理的位子為暫代，時隔兩個多月，接任人選終於出爐。

陳德鄉1969年出生，今年53歲，早期在京華證券就從事債券相關業務，1996年進入櫃買中心交易部，債券部門成立之後，轉任債券部門，推動永續發展債券，從綠色債券、可持續發展債券，到社會責任債券，今年9月再推動可持續發展連結債券（SLB）發行掛牌，目前永續債券共有118檔，流通在外發行餘額3,453億元。

陳德鄉工作上積極認真，待人謙和，推動債券業務成果斐然，頗受肯定。2019年2月從債券部經理被提拔為主任秘書，2021年2月升任副總經理。出色表現也讓他本次再獲得拔擢，進一步升任集保結算所總經理。

至於櫃買中心23日的月例行董事會，除了審議之前上櫃審議會審議通過的伯特光、天擎、巨有科技、保勝光學、倍力等上櫃案，也可能會通過副總經理接任人選，過去通常是由主任秘書或是資深主管升任。