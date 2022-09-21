等待Fed升息決議 投資人觀望氣氛濃 台股下跌124點收14,424點

市場投資人屏息等待美國聯邦公開市場委員會(FOMC)升息決議，導致台股今(21)日成交量未明顯擴增，台股大盤下跌124.78點，收盤指數14,424.52點，成交量1,774.45億元。

今日盤面較強勢族群聚焦在航運、電力供應及解封概念股，中航（2612）、慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、四維航（5608）、上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）、燦星網（4930）及山富（2743）等股表現相對強勢。成交金額大的強勢股為：陽明（2609）、萬海（2615）、宏達電（2498）、金像電（2368）、建碁（3046）與華城（1519）等股；長榮（2603）、美時（1795）、東哥遊艇（8478）、合一（4743）、友達（2409）、元太（8069）及智擎（4162）等股成交金額雖高卻表現疲軟。

第一金投顧說，經濟部統計處公布外銷訂單數據，受惠於新興科技應用、數位化商機及網路通訊服務需求續強，加上電子新品上市，帶動零組件接單成⻑，推升8月外銷訂單來到545.9億美元，年增2%；但因通膨、疫情及大陸限電等不確定因素仍持續干擾，9月外銷訂單可能再度翻黑，計年減7~9%。

美台本周接連召開貨幣決策會議，市場觀望氣氛濃厚，預計台股維持震盪格局。近期操作難度加大，嚴控資金水位不可躁進，選股可挑選產業趨勢向上、低本益比、升息受惠股與地震重建概念股，伺機逢低布局。