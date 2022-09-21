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路博邁調查 近6成投資人認為台股低點已過

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
路博邁投信進行投資調查，結果顯示近六成投資人認為今年台股已走出谷底。本報資料照片
路博邁投信進行投資調查，結果顯示近六成投資人認為今年台股已走出谷底。本報資料照片

今年以來受通膨擔憂、聯準會緊縮政策及美股重挫等影響，台股下修約20%，路博邁投信進行投資調查，結果顯示超過半數投資人認為今年台股已走出谷底。

「路博邁全民大調查 – 猜猜台股底部在哪裡？」，調查日期為今年8月29日至9月2日，針對500多位台灣投資人進行線上調查。根據調查結果，將近6成的投資人認為今年台股底部已過，不至於跌破今年7月中的低點1萬3928點，而有約3成投資人認為台股可能進一步下探，但會守住1萬2682點關卡。路博邁投信總經理陳正芳指出，透過這次調查可以發現多數投資人仍樂觀看待台股前景。

陳正芳表示，具備成長性的投資題材如5G，仍是相對能掌握機會的主題之一。全球5G網路部署及應用發展持續加速進行，而台灣企業在過去30多年來累積深厚的半導體及資通訊實力，目前全球5G核心零組件多由台廠提供，能受惠5G長期需求，相對整體台股，台灣5G企業享有相對較高的成長潛力。

此外，2050年淨零碳排成全球共識，在各國推動低碳能源的趨勢下，亦為5G市場帶來許多值得期待的新發展。台灣5G企業因擁有先進技術與獨有優勢，在降低碳排放與增加綠能效率扮演關鍵角色，讓投資動能持續爆發。

路博邁投信指出，第三類半導體因其耐高溫、傳導快的特性更適合用於電動車與5G等應用場域。半導體產業本是台灣強項，台廠產品良率優，進而創造更高的生產效率，並透過產業鏈整合，搶進全球第三類半導體的寶貴商機。

其次，受惠疫情及人力成本持續上漲，各大商場、賣場及藥房加速導入電子標籤，帶動電子紙應用商機。2021年全球電子標籤市場規模為8億美元，預估5年內將成長2.5倍至20億美元。舉例來說，美國阿拉斯加航空已宣布推出電子紙行李標籤，預計未來幾年將進入快速成長期。路博邁投信表示，台灣廠商在全球電子紙顯示技術具領導地位，在無紙化成必然趨勢下，全球客戶端需求料將大幅成長。

此外，5G也將為大規模 IoT（物聯網）傳感器部署奠定基礎，進一步運用於智慧大樓與能源管理。例如，紐約帝國大廈已使用5G技術來監測大樓能源使用情況，並優化能源利用。這些應用都有賴於IC設計，而台廠除採用製程技術較先進、成本較佳外，亦具備客戶優勢，可望成為主要受惠族群。

5G 台股

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