聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股開盤下跌31點 台積電開盤下跌3元
台股今（21）日開盤下跌31.96點，開盤指數14,517.34點；台積電（2330）開盤下跌3元，開盤價473.5元。
群益投顧說，大盤指數初步站上3日線，但仍處月線、12日線之下，短均格局中性偏空。FOMC利率決策會將屆，短線料續量縮、多空皆謹慎態勢。由於前期國際股、匯市不斷預期FED將激進升息，作多買盤賭短期美股利空衝擊趨弱的意向有增高態勢。車用零組件、解封受惠概念等強勢族群進入高位強弱分歧化階段，選股難度偏高，擇強守技術面應對。
周二(20日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌313.45點、跌幅1.01%，那斯達克指數下跌0.95%，標準500指數下跌1.13%，費半指數下跌1.49%。
第一金投顧表示，美國聯準會展開為期兩天的FOMC會議，預計將在台灣時間周四凌晨公布會議結果，《彭博》調查的96位華爾街分析師當中僅有2位預期升息 4碼，利率期貨定價隱含升息4碼的機率約在20%，《華爾街日報》記者Nick Timiraos 發布報導表示，預期聯準會將連續第三度升息3碼，並將暗示利率需要調升且維持在4%以上。
三大法人周二集中市場合計買超52.6億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超32.4億元，投信買超9.4億元，自營商(自行買賣)買超3.7億元，自營商(避險)買超6.9億元。
統一期貨說，外資周二期貨部分增加4,418口，淨多單13,123口，十大交易人與特定法人合計買進3,053口。週選支撐與壓力區落在14,000至14,650點，P/C Ratio升至0.88，整體籌碼中性看待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言