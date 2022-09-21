台股開盤下跌31點 台積電開盤下跌3元

台股今（21）日開盤下跌31.96點，開盤指數14,517.34點；台積電（2330）開盤下跌3元，開盤價473.5元。

群益投顧說，大盤指數初步站上3日線，但仍處月線、12日線之下，短均格局中性偏空。FOMC利率決策會將屆，短線料續量縮、多空皆謹慎態勢。由於前期國際股、匯市不斷預期FED將激進升息，作多買盤賭短期美股利空衝擊趨弱的意向有增高態勢。車用零組件、解封受惠概念等強勢族群進入高位強弱分歧化階段，選股難度偏高，擇強守技術面應對。

周二(20日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌313.45點、跌幅1.01%，那斯達克指數下跌0.95%，標準500指數下跌1.13%，費半指數下跌1.49%。

第一金投顧表示，美國聯準會展開為期兩天的FOMC會議，預計將在台灣時間周四凌晨公布會議結果，《彭博》調查的96位華爾街分析師當中僅有2位預期升息 4碼，利率期貨定價隱含升息4碼的機率約在20%，《華爾街日報》記者Nick Timiraos 發布報導表示，預期聯準會將連續第三度升息3碼，並將暗示利率需要調升且維持在4%以上。

三大法人周二集中市場合計買超52.6億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超32.4億元，投信買超9.4億元，自營商(自行買賣)買超3.7億元，自營商(避險)買超6.9億元。

統一期貨說，外資周二期貨部分增加4,418口，淨多單13,123口，十大交易人與特定法人合計買進3,053口。週選支撐與壓力區落在14,000至14,650點，P/C Ratio升至0.88，整體籌碼中性看待。