9/21【早晨財經速解讀】富邦金正式併日盛金 富邦集團版圖再擴大 股價能跟上? Fed升息在即 股債金全跌 美股本輪能測底成功?

金管會20日同意富邦金控（2881）合併日盛金控（5820）。金管會表示，兩家公司合併案於2021年9月16日經富邦金控及日盛金控董事會決議通過，並於2021年11月5日經雙方股東臨時會表決通過，富邦金控以現金為對價支付富邦金控以外的日盛金控其他所有股東，並於2022年6月17日經雙方股東會同意通過調整合併對價。

美國聯準會（Fed）20日起召開為期兩天的決策會議，高盛預估，Fed本周將升息3碼，接下來到明年底將再升息三次，維持利率在4.25%~4.50%區間，2024年才會降息。Fed主席鮑爾在記者會上預料將維持鷹派論調，強調Fed決心要維持高利率更長一段時間。

高盛以海濟斯（Jan Hatzius）為首的經濟學家團隊預期，Fed本周將升息3碼，提高聯邦資金利率區間到3%~3.25%，接著將在11、12月各再升息2碼，2023年升息1碼，2024年降息一次。彭博經濟學家也預估，Fed將升息3碼。

高盛報告指出：「我們看到了計畫改變的幾個原因。股市（上漲）可能抵銷Fed過去設計的一些金融情勢緊縮情況，勞動市場強勁也降低目前的過度緊縮憂慮，Fed官員現在似乎希望在扭轉經濟過熱上，取得更快、更一致的進展，一些官員可能已重新評估了短期的中性利率」。

彭博經濟學家預估，鮑爾在決策會後的記者會將強調，決心要維持高利率更長一段時間，也將更明白地坦承壓低通膨所可能帶來的苦痛，他也將表示11月會議不會排除各種選項。

Fed除了公布利率決策，也將發布最新的經濟預測、以及官員預估利率落點的利率點狀圖，並將首度納入2025年展望。Fed預料將調降經濟成長率預測、上調失業率和通膨率預估，利率點狀圖則可能顯示，明年聯邦資金利率將達4.1%，高於6月顯示的3.4%。官員也可能暗示在2025年之前，利率都將保持在3%以上。德意志銀行認為，Fed的升息行動將在明年第1季結束，屆時利率將達到4.9%的高峰。

此外，高盛以馬里歐提為首的策略師團隊則指出，正逼近4%的美國2年期公債殖利率，可能還沒接近高峰，過去的經驗顯示，現在最好防禦操作。

報告指出，在Fed邁向鷹派高峰的過程裡，多數資產都遭遇挑戰，股市表現通常會在升息循環終點的三到六個月前惡化，景氣循環股的表現也不如防禦類股，美元可能維持強勢，直到利率抵達頂點。