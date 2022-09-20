精聯電子21日上櫃轉上市掛牌

軍工規手持電腦品牌廠精聯電子（3652）21日上櫃轉上市掛牌，臺灣證券交易所表示，精聯電子是初次上市掛牌，為今年第16家掛牌本國上市公司，精聯並得辦理融資融券交易。證交所將於21日上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎精聯電子加入上市行列。

輔導券商凱基證券表示，在5G、物聯網及自動化趨勢浪潮下，精聯電子以強大技術能量、豐富產品組合與高度服務品質，成為自動辨識資料領域領導大廠。精聯電子專注研發、製造，主要產品可分為軍工規行動電腦及條碼掃描、RFID reader三大類，並開發所需之相關應用軟體、整合系統，提供產業所需的完整軟硬體解決方案，以「unitech」自有品牌行銷全球。營運模式為以台灣作為研發、生產與營運中心，並於全球各主要市場如美國、歐洲、日本及中國大陸設置海外轉投資公司就近服務客戶。

2022年雖全球籠罩在俄烏戰爭及通膨等陰霾之下，但隨著缺料問題緩解，以及全球自動化趨勢持續帶動下，精聯電子在2022年上半年繳出營收11.35 億元，稅後純益0.56億元，年增49.9%的亮眼表現。展望下半年，出貨回溫，帶動全年營收較去年提升，力拚創高，獲利則續看高成長，重返歷史高檔水準。

受到升息及全球景氣放緩影響，今年台灣資本市場充滿嚴峻的挑戰，凱基證券專業團隊落實「致力于您的富足人生」的品牌精神，今年累計主辦承銷案件數達22家，位居市場排名第一，憑藉著對客戶及市場訊息的掌握，致力開發利基型與特色產業，仍持續發掘出優質且具成長潛力的公司，順利協助多家企業掛牌。