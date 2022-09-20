台股上漲123.62點 三大法人買超52.61億元

台股今（20）日開盤大漲百點，盤中雖一度漲幅下滑，但午盤出現買單急拉，最高衝上14,558.72點，終場收在14,549.3點，上漲123.62點，成交量1,653.15億元；三大法人買超52.61億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超32.44億元，投信買超9.49億元，自營商買超（合計）10.68億元，其中自營商（自行買賣）買超3.72億元，自營商（避險）買超6.95億元。

今台積電（2330）領軍大盤上漲，收476.5元，漲幅2.03%，鴻海（2317）收108.5元，漲幅1.4%。航運股今跌深反彈，長榮航（2618）收35.1元，創四個月新高，長榮減資後止跌，收172.5元，漲幅2.07%。電纜股宏泰（1612）、華新（1605）大漲，華新收42.5元，漲幅逾6%，美國總統拜登（Joe Biden）宣告，「新冠大流行疫情結束了！」激勵類股大漲，觀光指數上漲3.92%，王品（2727）亮燈漲停，八方雲集、晶華（2707）漲幅7~8%，大盤收在14,549.3點，漲幅0.86%。