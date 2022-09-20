小股東仍愛神山？台積電尾盤拉升收在476.5元

近期半導體雜音四起，但仍未減台灣人支持護國神山的熱情。晶圓代工龍頭台積電（2330）股東人數持續增加，已達139.9萬人，創下新高紀錄，不到一張的小股東近85萬人。在買盤簇擁下，台積電尾盤拉升，終場收在476.5元，上漲9.5元，漲幅逾2%。

儘管近期半導體雜音不斷，甚至傳出台積電主要客戶砍單的消息，但台積電公布的營運績效，仍舊亮眼，8月營收首度突破2,000億元關卡，再創新高，不過，但由於股市是反映未來，加上市場觀望美國可能持續升息、俄烏戰爭未歇等影響，股價走勢震盪。

台積電股價從六字頭到四字頭，但集中保管結算所統計，至9月16日台積電股東已達139萬8930人，較9月8日的139萬2807人增加6123人，並超越7月8日創下的最高紀錄139萬4792人，其中不到一張的小股東有84萬8,839人，顯見台積電仍受到小股民的歡迎。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.34美元，漲幅約0.44%，收在78.23美元。台積電今日股價也止跌回升，最高到478元，回測500元關卡。