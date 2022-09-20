台積電回神 台股漲123點收14,549點

新台幣止貶、台積電（2330）點火，加權指數午後出現攻擊力道，攻上14,557點，盤面上由科技權值股回神發威，帶動電子族群齊揚，傳產部分則有航運族群表態，生技醫療產業也逐漸回溫。加權指數終場上漲123.62點，收14,549.3點，成交量1,653.15億元。

華南投顧董事長處祥生表示，因為美股出現適度反彈，加上台股近期跌深，今日受到激勵走揚，表現實屬不錯，不過在美國聯準會公布利率決策之前，市場仍然保守觀望，成交量縮減，建議投資人，持續留意美國聯準會升息動向，以及美股表現，若美股反應沒有太糟糕，則台股也有望反彈，此外，投資人也可繼續關注電子業庫存消化程度。

台積電午後出現多方進場支持，帶動股價上漲，成功收復5日線，終場上漲9.5元，收476.5元，漲幅達2%；鴻海（2317），台達電（2308）也在平盤之上表現，終場小漲1%左右作收；力積電則在盤中由紅翻黑，跌點擴大，終場跌幅在1%以內。

盤面上，半導體族群有通嘉（3588）漲幅達4%，晶心科（6533），創意（3443），新唐（4919）等股則收漲1～3%；此外，電腦周邊產業的建碁（3046）續旺，盤中股價攻上半年來最高44.1元，終場漲幅達5%，奇鋐（3017），緯穎（6669）等股則收漲1～3%。

光電族群則有正達（3149）收漲近5%，艾迪森，華晶科（3059），元晶（6443），大立光（3008）等股則上漲1～2%；網通股的啟碁（6285），智邦（2345）強勢表態，雙雙收漲3%，統新（6426），宏達電（2498），中磊（5388）等股則收漲1～2%；此外，環科（2413），康舒（6282），金像電（2368）等股，終場則收在3～6%。

航運族群今日交出亮眼表現，遠雄港以超過6%的漲幅一馬當先，航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）分別收漲1%與3%，長榮航盤中股價更衝上近三個月新高35.15元，成功站上所有均線，貨櫃輪的長榮，陽明（2609），萬海（2615）則收漲1%左右。