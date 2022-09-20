美股收紅台股回溫 權值股、航海王股價動起來

受到美股昨日尾盤驚險收紅，台股今（20）日也回到平盤之上，在14,500點附近起伏，盤中市場觀望氣氛重，成交量再度急縮，不過航運、科技權值股紛紛動起來，電子相關產業也受到帶動，生技、造紙、電機等股也有輪動表現。

中信投顧指出，短線台股仍不易脫離破底危險區，不過，台股7月上旬於14,000～14,500點所成雙腳築底支撐不弱，多方扭轉頹勢仍有一線生機，倘若台積電（2330）能率先反彈填息表態，美股亦能轉呈橫盤築底格局，台股仍有醞釀跌深反彈甚或挑戰月、季線反壓的機會。目前盤勢仍屬空方主導格局，因此建議投資人，現階段操作宜多看少做。

台積電盤中最高上漲5.5元，股價在470.5～472.5元區間起伏，漲幅在1%以內；聯發科，聯電，台達電等股，盤中漲幅也維持在1%以內，和碩則相對表現有力，盤中上漲1%，股價回到64.1元，站上10日線。

高價股中，信驊強勢反彈，盤中漲超過4%，穩居股王寶座，大立光則上漲1%，盤面上，惟祥碩表現弱勢，盤中跌幅重達2%，盤中一度達近年最低點773元。

上市半導體族群中，新唐，凌通，創意，威鋒電子等股，盤中漲幅落在1～3%；電腦周邊產業中有建碁續強，盤中漲幅達4%，奇鋐，樺漢，倫飛等股則上漲1～3%；光電族群則有艾笛森漲達半根漲停板，中揚光，元晶，玉晶光等股，盤中漲幅則落在1～2%；網通也有啟碁，智邦，宏達電強勢表態，漲幅皆在1%之上。

航運族群中，遠雄港強勢表態，盤中強漲半根漲停板，股價也一度再現近三個月高點56.4元，穩穩站在所有均線之上；萬海，陽明，慧洋-KY也在盤中上漲1～2%；航空雙雄華航，長榮航，盤中漲幅也達1～2%；多數散裝航運個股如中櫃，裕民等股也在平盤之上表現。

集中市場生技醫療產業出現回溫，光麗-KY盤中漲幅達8%，北極星藥業-KY，美時等股也漲達2～3%；櫃買生技則有益得亮燈漲停，保瑞，雙美，明基醫等股，盤中漲幅落在1～2%。