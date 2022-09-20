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拜登宣告新冠疫情大流行結束！餐飲股、飯店股都衝了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美國總統拜登（Joe Biden）宣告，「新冠大流行疫情結束了！」激勵觀光類股鳴槍起跑。美聯社
美國總統拜登（Joe Biden）宣告，「新冠大流行疫情結束了！」激勵觀光類股鳴槍起跑。美聯社

美國總統拜登（Joe Biden）宣告，「新冠大流行疫情結束了！」激勵觀光類股鳴槍起跑，不僅旅行社股漲翻天，包括山富（2743）、五福（2745）股價表現強勁，飯店股指標晶華（2707）今（20）日也轉強，盤中來到183.5元，漲幅逾6%，股價來到超過三個月來新高。餐飲股也跟著雨露均霑，六角（2732）、王品（2727）也跟著大漲表態，呈現遍地開花。

在觀光股次族群輪番點火下，上市觀光類股指數今盤中一路震盪走高，早盤突破百點大關，來到101.8點，漲幅逾3%，漲勢居各類股之冠，並創今年3月以來新高。

拜登是在哥倫比亞廣播公司的《60分鐘》節目中表示，新冠大流行已經結束，已經沒人在戴口罩了，雖然超過100萬美國人死亡的病毒問題仍存在，但大流行已經結束。法人表示，過去兩年觀光產業穩坐新冠疫情海嘯第一排，飯店、旅行社受傷慘重，餐飲業也血流成河，經過兩年多疫情的洗禮，如今迎向疫情終結之日，不僅基本面翻轉，且因疫情加速產業汰弱留強，市占重新洗牌，將迎來一波機會潮。

法人表示，隨著疫情落幕，國境可望在下月解封，預期國際商務客將會陸續回流，為觀光飯店業帶來大紅利。看好國境完全解封6個月後，境外旅客數可恢復到疫情前的水平，飯店業同步受惠國旅復甦、海外旅客入境，住房的折扣促銷減少，將使住房業務利潤回歸正常，有助平均房價表現，將使飯店業獲利大幅改善。

餐飲業亦受惠與病毒共存模式已成為新常態，下半年營運已逐漸回到正軌，翻轉上半年的頹勢，毛利率和營益率亦逐漸回升，尤其內用型的餐飲業者因今年營運基期低，明年獲利更可望倍數跳升。

疫情 餐飲業 觀光

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