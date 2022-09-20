兩大特斯拉概念股！麗清（3346）專攻中國、聯嘉（6288）吃美國 營收旺到年底

車用零組件一直是一個市場上比較少人願意討論的類股，因為長期成交量偏低，願意研究的人自然就少。但是，隨著中國乘用車減稅政策的出爐，市場又開始把目光轉向車用零組件。

YouTube頻道《投資伊森》發佈一則影音分享，若下次又有對車市有利的政策出檯時，就能馬上聯想到相關的公司就是麗清（3346）和聯嘉（6288）。

麗清（3346）

從2021年麗清銷售的地區占比可以看出來，麗清這間公司主要是在亞洲做生意，其中有9成的營收來自中國。

中國車市的好壞，以及中國政府對於車市政策的偏好，就會大大影響麗清的營收。

麗清有將近97％的的營收是來自LED車燈模組，其他的則是LED晶粒與元件；LED晶粒部分麗清主要是做代理銷售，與Philips照明以及GE照明合作，並創自有品牌SWEEO（銷售於泰國）。

麗清的商品有出貨給知名的汽車原廠：GM、FORD、BMW、BENZ、PEUGEOT、AUDI、SUZUKI。

不過，麗清其實是Tier2的廠商，不是直接供貨給上述提到的汽車原廠。

麗清在拿到汽車原廠設計圖時，就會開始設計並且製造車燈模組，之後做出來的產品，再經過測試合格，就會出貨給Tier1的車燈廠，在由車燈廠組裝成整組的車燈後，才會出貨給通用、大眾這些汽車原廠。

LED車燈對比以前傳統白熾燈與鹵素燈，LED具有節能以及壽命長，還有反應快的特性，目前不論是傳統的車廠或是電動車廠，這幾年都積極提升LED車頭燈的滲透率；根據調查2021年乘用車部分已達60％，電動車更是高達90％頭燈都使用LED，預計2022年前者會提升到72％，後者會到92％。

目前電動車的車燈佔麗清整體業績約25％，主要的客戶以中國整車品牌商「長城」和「吉利」為主，在非中國的部分也正式打入特斯拉的2款電動車LED尾燈的供應鏈，生產排程看來，有機會在2022年的第三季底，到第4季開始量產交貨。

財報的部分，今年第一季和第二季因為受到車用晶片短缺，以及中國封城的影響，麗清第二季的營收跟毛利率以及EPS，肯定是糟糕的。

但根據麗清自己的說法，第三季的營運可以回到第一季的水準，而7月的出貨會比6月好，第四季的出貨會較第三季佳，下半年的毛利率表現可以比上半年好，全年的營收目標會較去年成長13％到15％。

另外，因為之前麗清股價短線漲太多，被櫃買中心要求要公布7月份自結損益資訊，營收為5.02億元、年增36％，稅後淨利0.25億元、年增268％，EPS為0.24元、年增252％。

聯嘉（6288）

聯嘉主要市場是在歐美地區，大約佔了76％，而其中又以美洲市場為主，佔比高達72％；跟營收有高達9成左右來自中國市場的麗清相比，兩者形成非常鮮明的對比。

聯嘉這家公司主要的產品也是LED的車用模組，而且聯嘉是擁有LED產業中，上中下游整合實力：

LED上游晶粒製造：聯光電 LED中游封裝：深圳聯欣豐光電 LED下游應用及製造:東莞聯嘉光電、台灣聯嘉光電

不過聯嘉跟麗清一樣，都是擔任Tier2的角色，原則上都是間接供貨給汽車原廠，不過聽說因為聯嘉技術有受到肯定，所以目前已經晉升為「Tier1.5」，意思就是原廠有可能透過Tier1指定要採用Tier2的產品。

聯嘉的客戶有包含：Ford、FCA、Tesla、BMW、TOYOTA、GM、Volvo、Daimler、Fisker、Audi。

其中聯嘉是特斯拉旗下Model 3以及Model Y 的非中國地區獨家供應商，未來隨著特斯拉的產能逐漸擴大，預期特斯拉佔聯嘉的營收比重將會持續攀升。

除了特斯拉外，聯嘉在2021年底就已經切入GM的供應鏈，並取得6項的專案訂單，其中3款為燃油車，另外3款為電動車，根據媒體推估這些訂單的總金額至少達到60億元以上，會在2022年初或其中1到2個專案，在下半年開始放量貢獻，明年2023年則會出貨更多的專案。

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