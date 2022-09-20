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對股市不樂觀 逾4成民眾估台股未來半年下跌

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台股。示意圖／聯合報系資料照
台股。示意圖／聯合報系資料照

國泰金控今（20）日發布9月國民經濟信心調查結果，隨著國內疫情開始微幅走揚，民眾景氣展望與大額消費意願皆下滑；另，主要央行緊縮預期升溫，民眾的股市樂觀情緒走低。

國泰金表示，調查結果顯示，本月景氣展望指數從-24.1下滑至-30.1，現況指數微幅上升；民眾薪資上漲預期指數，從上月-2.4走升至0.7；大額消費意願指數則從-1.4下降至-3.3；房屋交易調查方面，賣房意願指數從-12.6稍稍走弱至-12.8，買房意願指數則從-58微幅上升至-55.8，為連續5個月走低後首度上揚。

此外，由於主要央行緊縮預期升溫，台股隨國際股市震盪，股市樂觀情緒下降，全球央行年會後，市場對主要央行貨幣緊縮幅度的預期再度升溫，台股走勢隨國際股市震盪。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從-13.6下降至-18.8，預期台股未來半年表現會下跌的民眾有43.8%，上漲僅有25%。

針對股市風險偏好指數從-5.5上揚至-1.4，意即目前將現金或定存轉入股票投資之意願，有 23.3%願意增加股票投資，24.7%會減少股票投資，52%選擇不變。

調查也針對民眾對物價水準的看法，與2022年3月調查結果比較顯示，有88.2%民眾認為未來一年物價水準會上漲，較上次調查減少2.1個百分點；而8.4%民眾預期未來一年物價水準不變，較上次調查增加1.5個百分點；僅1.8%民眾認為物價會下跌，較上次調查增加0.6個百分點。

關於民眾對一年後通貨膨脹率看法的調查，與2022年3月調查結果比較顯示，61.3%的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2%，較前次調查大幅增加13.8個百分點；其中34.3%的民眾認為通膨高於3%，較前次調查增加13.4個百分點；33.5%民眾則認為通膨落在0-2%區間，較前次調查減少13.8個百分點。整體而言，預期一年後通膨高於2%的民眾比例提升。

本項調查於2022年9月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，回收共17,281份有效填答問卷。

國泰金控 物價 台股

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