長榮海運（2603）股價大跌！ 增、減資、股票分割到底是什麼？一文解析

航運人氣指標股長榮海運（2603）現金減資六成後，新股昨（19）日掛牌交易卻遭遇逆風，終場崩跌逾9％，僅差一檔跌停，拖累航運類股同步重挫。

「減資」、「增資」、及美股有的「分割股票」又代表什麼意思？浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）先前於YouTube頻道《老王愛說笑》拍攝一則影音說明。

以下為影音內容：

減資

減：由整體中去掉一部分。

也就是說把原先的股數，去掉一部分的股數；假設一家公司本來有1萬股的股數，去掉5千股，剩下5千股，這樣的動作就稱做「減資」，是讓整個公司的股本，可以往下縮小。

減資代表股本縮小，那公司的EPS（每股盈餘）就有機會往上成長，通常對於減資的股票來說，股價在減資之前容易出現大漲，但減資後能不能繼續大漲，就要看這家公司的體質如何，好的話才會有可能推動第二波的大漲。

如果這家公司，減資之後由虧轉盈或者是獲利大幅躍進（營收持續維持在高檔），那減資之後的行情也是可以期待的。

增資

增：增加、添加的意思。

把原本的股數增加；譬如一間公司有1萬股，將其增加5千股進去，總額變成1萬5千股，這樣的舉動就叫做「增資」。

增資代表公司「急需現金」，所以才需要新的資本加入，但增資對於股價短期上的影響，常常都是「利空下跌」比較多，因為公司會把增資的價格訂比較低，這樣才可以吸引外面的特定人，來認購公司的股票，有才辦法順利完成增資。

在短線中，因公司營收還沒有進來，單純的增資利空，很容易造成股價重挫。

不過投資人要想，增資往往是公司為了要擴產，要增加廠房、買機器、設備，才必要做的一種籌資手段，代表這家公司的營運很有機會是一路向上的，若把眼光放遠至2-3年後，機器設備買進後廠房也蓋好，營收就會有所貢獻，這時候當時增資過的股票，就容易在此階段出現漲勢。

股票分割或分拆

股票分割或分拆在美股是一種很常見的做法，主要是因為有的股票漲得太貴太高了，很多投資人買不起，公司為了增加這檔股票的流動性，決定用分割/分拆股票的方式，讓投資人股數變多，但價格變低，可以讓更多投資人用比較親近的價格買進股票。

簡單舉例，公司原本有1萬股，進行宣布股票分割或分拆，比例是「1拆2」，就是把原本的1萬股拆成兩份1萬股，總數2萬股，也就是假設投資人手上本來有1千股，經過股票分割之後就會有2千股。

不過，分割股票之後，雖然股數會增加，但股價也會往下調整，因為目標就是要維持總市值不變。

假設1千股，本來的股價是100元，市值10萬元；分割股票後（1拆2），變成擁有2千股，股價會調整成50元，市值同樣也是10萬元。

那股票分割之後，股價變便宜了，是小資族應該逢低入手的機會嗎？

其實按照過去歷史經驗，美股正式分割之後，短期之中上漲跟下跌的機率是一半一半，也就是說分割之後，不見得是好買點。

投資人應該要觀察這家公司，基本面是不是持續往上，像美國的蘋果從1987年來出現過5次股票分割，長線來看蘋果的股價都還是可以持續往上，主要的關鍵利多，還是公司不斷成長的基本面。

反過來說，如果一家公司的基本面是持續往下衰退的，這時候雖然分割完股票，股價變得相對好入手，但其實不是一個好買點時機。

本內容已獲 王董的大盤籌碼 授權。