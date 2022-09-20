9/20【早晨財經速解讀】國泰金淨值腰斬 新光金獲利減七成 升息和貶值利多不再?美10年公債殖利率創高 本週升三碼or四碼?

國泰金控（2882）8月底舉行第2季線上法人說明會，法人關注旗下國泰人壽淨值，國壽副總林昭廷表示，受市場債券利率大幅彈升，債券價格下跌影響下，連帶影響國泰金淨值下降，6月底淨值降到4514億元，比去年底減少50.6％，每股淨值也由去年底61.5元降至26.4元。

新光金（2888）7月稅後純益14.5億，相較上月3.21億元成長顯著，不過由於去年同期基期較高，仍年減少54%，累計前7月稅後純益43.38億元，累積每股稅後純益（EPS）0.25元。

新光金8月稅後純益27.1億元，較上月大增87.1%，累計前八月稅後純益70.5億元則是年減64%，EPS 0.43元。新光金代理發言人呂雅茹表示，8月受惠美元升值幅度達4.97角，新壽在避險後有匯兌收益。新壽8月稅後純益16.6億元，為近七個月新高，前八月獲利26.2億元。

美國聯準會（Fed）主辦的傑克森洞全球央行年會8月底時登場，數據顯示，避險基金正大舉押注主席鮑爾將堅持鷹派立場，帶動美債殖利率挺升，10年期公債殖利率盤旋於3%水準。

美國8月消費者物價指數（CPI）意外高於預期，讓市場篤定聯準會這周升息三碼幾成定局，不僅如此，華爾街甚至開始考慮聯準會更激進的可能性。美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，如果他是聯準會官員，會選擇「升息四碼以增強聯準會公信力」。