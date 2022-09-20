美國及拉美股市 迎來資金淨流入

美國8月消費者物價指數高於預期，其中核心CPI成長幅度也超過市場預期，全球股市出現幅度不一震盪、資金流向分歧。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周全球主要股市資金大多呈現淨流出狀態，僅美國與拉美兩地股市迎來資金淨流入。

安聯投信表示，美國近期公布之8月消費者物價指數(CPI)高於預期，其中食品價格創下數年來較大漲幅，核心CPI數據也超過預期，市場已普遍預期9月聯準會升息幅度可能會來到3碼；不過因石油價格近來持續回落，8月份生產者物價指數(PPI)則連續第二個月下跌，通膨數據走勢分歧帶來不確定性。在升息預期升溫下，美股四大指數上周全數收黑，並使包括道瓊歐洲600、MSCI新興市場以及MSCI亞太包含日本等指數也大多走跌，全球股市波動延續。

檢視美股基本面，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，在總經部分，近來已開發國家經濟有弱於預期的狀況，接下來應觀察包括新訂單、消費信心等數據後續表現；在企業獲利方面，回顧標普500企業第二季財報，整體大多符合預期，但企業對於前景仍有擔憂，且在經濟轉弱以及聯準會緊縮政策下，未來EPS下調的機率可能上升，接下來則應持續留意包括地緣政治風險、疫情對供應鏈及消費需求影響等因子發展。

謝佳伶表示，在各式不確定性影響下，8月份風險性資產如標普500、美林美國非投資級債等指數整月大多走跌，不過ICE美林可轉換公司債指數則逆勢微幅上漲，展現出相對抗跌能力，分析主要原因，應為部分可轉債價格已接近債券底價之故。

謝佳伶表示，目前美國可轉債多為總報酬及偏債型可轉債，若市場持續震盪，可轉債在債券底價保護下，下檔參與率可望價低；日後若在風險情緒轉佳、股市向上時，則也具有同步向上的參與力道 。若高市場波動環境延續，可轉債將有望展現追漲抗跌的特性。

在投資上，謝佳伶表示，由於評估金融市場仍將面臨較大的不確定性，波動狀況可能延續，在投資上建議將可跟隨股市上漲、且可以止跌於債券底價的可轉債，與包括美股、非投資級債等具有不同特性的美國資產組成多重資產並平衡配置，透過分散的投資組合及多重的收益來源，持續掌握長期的投資機會 。

在台股部分， 針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，現階段市場仍相對保守，不過許多利空也已逐步被消化，籌碼及融資餘額等面向也相對乾淨，若以明年上半年基本面有望落底來回推股市，其實第四季到年底某個時間點間，台股都有機會出現落底。

在產業面，安聯投信台股團隊表示， 以半導體領域為例，庫存調整目前仍在進行、且最少可能延至2023上半年，然而考量半導體股價今年已回落25-30%，當前股價已將大部分的庫存調整利空有所反應。

安聯投信台股團隊表示，雖半導體近期受到利空衝擊，但對於長期競爭力可以維持強勁、有一定護城河、但在短期內受到庫存調整及整體總經大環境影響，股價進而出現偏低狀況的企業，仍可積極留意與關注，並可伺機進行加碼。

安聯投信台股團隊表示，儘管當前市場氣氛保守，但長期來看，仍有可在短期庫存調整、股價回落時可留意的標的，包括IP/ASIC族群因無庫存問題，相對受影響較小；此外近期在伺服器領域有新產品推出，加上每年伺服器持續有規格提升，也有助於對相關台廠供應鏈毛利率帶來挹注。

在當前市況下，安聯投信台股團隊表示，選股主軸仍聚焦在具有市占率增加、滲透率提升、規格提升帶來ASP與毛利增加的企業，並可在布局上首選IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器、高速傳輸領域。