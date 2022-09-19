台積電紅翻黑收467元 市場觀望Q4營收再創高

市場持續擔憂通膨、升息，美股持續下跌，台股今（19）日早盤震盪，小漲後翻黑，主要權值股台積電（2330）早盤最高上漲1元，價位在473元，隨後在賣壓湧現下翻黑，跌破470元，終場收在今日低點467元，下跌5元。

本報獨家報導，繪圖晶片龍頭輝達傳趕在美國管制AI晶片銷往大陸的緩衝期之內，近期對台積電下了「超級急件（super hot runs）」訂單，最快10月底至11月初開始交貨，加上蘋果高階iPhone 14新機熱銷，台積電獨家代工最新A16晶片，多重動能挹注台積電第4季營收再拚新高，全年美元營收年增率也有望超越財測高標。

另有消息指出，台積電將在2023年第四季開始替英特爾代工3奈米製程，由於戰爭未歇，升息、通膨等疑慮未解，也傳出訂單遞延、產線稼動率下滑、四台EUV關機等不利消息。

今日台積電股價測試470元關卡，今日最高上漲1元到473元，最低到466.5元，下跌5.5元。外資連三日賣超2萬1,222張，投信轉賣為買超405張，自營商連三日賣超1,043張。

外資報告認為，聯發科（2454）5G SoC恐將在第四季開始降價，將影響聯發科營收與獲利，因此調降目標到700元，外資也連八日賣超聯發科7,089張；不過聯發科天璣9000+行動平台，獲華碩（2357）頂級遊戲手機採用，利多支撐股價，最高上漲11元，到611元，最低也有601元，終場收在604元，力抗大盤。

法人看好日月光（3711）投控蘋果新機效應，下半年展望樂觀，推升股價逆勢上漲，最高1.5元，價位到85.1元，終場收在84.3元，上漲0.7元，跑贏大盤。

美股道瓊指數下跌139.4點、跌幅0.45%，收30,822.42點；那斯達克指數下跌103.95點、跌幅0.9%，收11,448.4點；標普500指數下跌28.02點、跌幅0.72%，收3,873.33點；費城半導體指數上漲13.6點、漲幅0.53%，收 2,563.1點。