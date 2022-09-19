台股量縮續跌限空令出不出？ 證交所董座這樣說

台股今（19）日開平高盤後走低，盤中大跌逾百點，量能大減，市場關注金管會是否祭出限空令等進一步措施，臺灣證券交易所董事長林修銘表示，「以目前環境來看，不會去考慮這一點。」

林修銘表示，最近國際股市受到通膨問題衝擊出現比較不確定現象，但台股上市公司８月營收即便面對去年同期較高基期，仍可維持成長，顯示基本面良好，不過，投資人還是要留意國際股市變動風險。林修銘呼籲投資人選股從中長期眼光來看，不要短期追取標的物。

台股集中市場加權指數今天開平高盤後，受到電子、航運股走弱衝擊，盤中下跌超過百點，失守14,500整數關卡。台股持續壓抑在季線以下反覆打底，靜待美聯準會（Fed）會議結果出爐，法人表示，在聯準會會議召開前，台股走勢料量縮震盪觀望，不排除今天再創今年新低量的可能性。