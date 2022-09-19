股匯雙殺再度上演！台股盤中挫逾百點 僅個股表現有撐

台股今（19）日再度呈現股匯雙殺，盤中下跌超過百點，加權指數再度失守所有均線，最低點落在14,424點，盤面上連生技醫療族群和電動車概念股都表現疲軟，僅少數個股表態。

中信投顧表示，在美股未能止跌仍見探底壓力及鄰近亞股普遍呈現偏空震盪的情況下，上周五（16日)台股同步跳空百點，結束一日弱勢反彈行情。不過，從上周五台股連動美股疲弱表現尚能力守9月14日的重挫低點14,522點上，顯示多方並未全面棄守。

中信投顧說，若本次美股拉回並未釀成另一波連環崩跌，預期台股仍有化解走勢形成N行修正格局的機會；只是，畢竟台股本波短彈走勢再度重回原點，指數短線破底壓力確實是有增無減，在這種情況下，近日台股縱有反彈亦難脫開高走低局面，建議投資人，操作維持短打節奏不追價，持股水位仍不宜拉高。

台積電（2330）今日持續走跌，盤中最多下跌5.5元，股價達466.5元，跌幅達1%；聯發科（2454），台達電（2308）等股則相對有撐，盤中持續在平盤之上表現，台達電盤中漲幅更達1%以上，有轉強之勢。

高價股中，信驊（5274），亞德客-KY（1590）盤中重跌3%，信驊更與大立光（3008）再度爭奪股王寶座，而譜瑞-KY（4966），AES-KY，矽力-KY（6415），盤中跌幅也達2%之上，惟世芯-KY（3661）持續在平盤上下起伏，盤中最高點達925元，漲幅落在1.8%左右。

從上市數來看，除了反向指數為正，另有電纜指數、水泥指數逆勢上漲，在電器電纜股中，大亞（1609）盤中強漲超過2%，華新（1605）也上漲超過1%，此外還有華電（1603），合機（1618），持續在平盤之上表現。

水泥工業中則有台泥（1101），幸福（1108），亞泥（1102）在平盤之上整理，漲幅有收斂趨勢，截至11點50分左右，漲幅約落在0.2～0.7%，台泥盤中最高價達39.1元，即將挑戰近月最高點40元，並持續挑戰收復5日線。