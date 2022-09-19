搶食台電電網強韌建設大餅 華城領軍逆勢漲

台電上周宣布「強化電網韌性建設計畫」，未來10年將投入5,645億元把集中式電網改為分散式，法人看好電線電纜、機電類族群可望受惠，台股今（19）日開高走低，盤中大跌逾百點，華城（1519）逆勢上漲，領軍相關電力供應概念股展現強勢。

台電近年來的三場大停電，讓電網的穩定度備受關注，台電宣布「強化電網韌性建設計畫」，將投入5,645億元資金，主要分成「分散電網」、「強固電網」、「防衛電網」三大主軸，預算規模分別達4,379億元、1,250億元及16.9億元；其中已規劃執行中約3,761億元，剩餘將續編專案計畫執行。

根據台電的規劃，五大電廠將直供給七大科學園區及產業園區，不再從電網主幹線輸電，法人認為包括重電設備大廠、綠能、儲能廠商都可望受惠，點名看好廠商含蓋電線電纜、機電類族群，包括華城、大亞（1609）、士電（1503）、中興電（1513）、華新（1605）等。

台股今日開高走低，盤中大跌逾百點，華城以40.65元開高，一度拉升至42.8元，盤中漲幅5.1%；大亞開平走高，盤中漲幅1.99%；亞力（1514）開高，盤中漲幅1.63%；中興電、士電也是上漲表現；華新盤中漲幅1.65%。