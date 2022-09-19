聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳台積電高雄廠遲不動工 股價盤中小跌
台積電（2330）將進駐的高雄楠梓產業園區已於8月7日舉行動土典禮，但台積電並未一同舉行新廠動土儀式，僅強調高雄廠將依規劃於今年動工。有消息指出，台積電尚未拿到高雄市政府發出的興建執照，台積電今（19）日盤中小跌至468元。
根據台積電規劃，高雄新廠主攻7奈米及28奈米製程的12吋晶圓廠，預計2024年開始量產。台積電拍板至高雄建廠後，也帶動相關半導體材料供應鏈加碼南台灣投資。9月5日三福氣體才動土位於原高雄煉油廠內的新廠，總經理呂永正宣布將投資270億興建5座大型空氣分離廠，成為台積電建廠的重要先驅夥伴。
但今傳出台積電遲遲沒有動工興建廠區，年底前動工恐出現變數。台積電於6月北美技術論壇中揭露擴產計畫，去年啟動蓋七座廠，今年則要在台灣及海外蓋五座新廠，當中包含高雄新廠（內部定名晶圓22廠）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言