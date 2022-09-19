傳台積電高雄廠遲不動工 股價盤中小跌

台積電（2330）將進駐的高雄楠梓產業園區已於8月7日舉行動土典禮，但台積電並未一同舉行新廠動土儀式，僅強調高雄廠將依規劃於今年動工。有消息指出，台積電尚未拿到高雄市政府發出的興建執照，台積電今（19）日盤中小跌至468元。

根據台積電規劃，高雄新廠主攻7奈米及28奈米製程的12吋晶圓廠，預計2024年開始量產。台積電拍板至高雄建廠後，也帶動相關半導體材料供應鏈加碼南台灣投資。9月5日三福氣體才動土位於原高雄煉油廠內的新廠，總經理呂永正宣布將投資270億興建5座大型空氣分離廠，成為台積電建廠的重要先驅夥伴。

但今傳出台積電遲遲沒有動工興建廠區，年底前動工恐出現變數。台積電於6月北美技術論壇中揭露擴產計畫，去年啟動蓋七座廠，今年則要在台灣及海外蓋五座新廠，當中包含高雄新廠（內部定名晶圓22廠）。