聯發科、日月光投控小漲 台積電力守平盤

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
蘋果iPhone 14全系列開賣，全球各地蘋果直營店都湧入人潮。（歐新社）
蘋果iPhone 14全系列開賣，全球各地蘋果直營店都湧入人潮。（歐新社）

市場持續擔憂通膨、升息，美股持續下跌，台股今（19）日早盤震盪，小漲後翻黑，主要權值股台積電（2330）早盤最高上漲1元，聯發科（2454）最高上漲11元，日月光投控（3711）最高上漲1.5元。

本報獨家報導，繪圖晶片龍頭輝達傳趕在美國管制AI晶片銷往大陸的緩衝期之內，近期對台積電下了「超級急件（super hot runs）」訂單，最快10月底至11月初開始交貨，加上蘋果高階iPhone 14新機熱銷，台積電獨家代工最新A16晶片，多重動能挹注台積電第4季營收再拚新高，全年美元營收年增率也有望超越財測高標。

不過，台積電股價早盤最高上漲1元到473元，最低到470.5元，測試470元關卡。外資連三日賣超2萬1,222張，投信轉賣為買超405張，自營商連三日賣超1,043張。

外資報告認為，聯發科5G SoC恐將在第四季開始降價，將影響聯發科營收與獲利，因此調降目標到700元，外資也連八日賣超聯發科7,089張；不過，聯發科天璣9000+行動平台獲華碩（2357）頂級遊戲手機採用，支撐股價維持在600元以上，最高上漲11元，到611元，最低也有603元，上漲3元。

法人看好日月光投控蘋果新機效應，下半年展望樂觀，推升股價逆勢上漲，最高1.5元，價位到85.1元，最低小漲0.4元，價位在84元。

美股道瓊指數下跌139.4點、跌幅0.45%，收30,822.42點；那斯達克指數下跌103.95點、跌幅0.9%，收11,448.4點；標普500指數下跌28.02點、跌幅0.72%，收3,873.33點；費城半導體指數上漲13.6點、漲幅0.53%，收 2,563.1點。

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