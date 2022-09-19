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地震敲響警鐘 中鋼構領軍鋼構股、鋼筋強漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台東、花蓮接連發生地震，台股早盤走低，鋼鐵股表現抗跌。記者劉學聖／攝影
台東、花蓮接連發生地震，台股早盤走低，鋼鐵股表現抗跌。記者劉學聖／攝影

台東、花蓮接連發生地震，根據氣象局地震測報中心統計，從昨天台東池上發生規模6.8主震後，截至今（19）日上午8時許，已累計73起餘震，地震警鍾響，台股早盤走低，鋼鐵股表現抗跌，由鋼構股的中鋼構（2013）領軍，盤中大漲逾4%，鋼筋股表現也強威致（2028）、海光（2038）也上漲逾3%。

台股早盤開高走低，指數以14,567.27點開出後無力守住紅盤，一度翻黑下滑至14,501.67點，各類股中，鋼鐵股、水泥股、電器電纜股表現抗跌，由於花東地區地震，全台幾乎都有感，地震概念股吸引市場關注。

鋼鐵股由鋼構股的中鋼構領軍上漲，早盤以60.5元開高，一度拉升至62.6元，盤中漲幅4.55％，春源（2010）、世紀鋼（9958）也上漲，另外，鋼筋的威致、海光盤中上漲3%，豐興（2015）也是上漲。

鋼鐵股 地震 中鋼構 水泥股

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