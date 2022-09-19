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三陽（2206）股價翻倍漲還沒結束？超車光陽成龍頭 現代汽車也是它的

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
三陽機車8月銷售再傳佳音，銷售連四個月榮登市場冠軍寶座。圖／業者提供
三陽機車8月銷售再傳佳音，銷售連四個月榮登市場冠軍寶座。圖／業者提供

財經專家阿格力帶來三陽（2206）的個股營運解析，在今年經濟環境這麼糟，為什麼三陽卻能逆勢大漲？

以下為影音內容：

現代（Hyundai）汽車在台灣自2002年起，和南陽實業合作，由南陽實業取得代理和授權生產，那南陽實業就是有上市的三陽工業（2206）這家公司的子公司；而三陽（SYM）也就是販售機車的大廠。

也就是說，現代其實就是三陽（SYM）所代理的，而現代近期有推出一款新車叫 Hyundai Custin 七人座，第二排有電動椅、加熱通風、電動的側滑門，預估是要賣到130幾萬，沒想到開價竟然高達150幾萬，但也不意外，基本上在台灣的市場這款車子的價格目前是沒有對手的。

本田（Honda）有推出的Odyssey，也已經停產了，二手車的價格2021年式的也要價180幾萬，150萬根本買不到，也不難看出為何 Custin 敢開出這樣的價格。

三陽（2206）獲利結構解密！汽機車雙主修有夠讚

三陽今年以來的股價相當強勢。

看到三陽歷年的EPS過去以來常常是虧損的狀態（2013、2014、2016年），不過自2019年開始連續三年EPS站穩2元以上，且今（2022）年上半年EPS已經2元了，快要賺贏2021年全年了。

為何這麼強？看到三陽的營收組成，69％的營收來自機車，28％是汽車，零件其他則是3％。

先講到機車的部分，多年以前三陽的市占率在台灣不到9％，被光陽還有YAMAHA壓著打，但現今的機車龍頭已經是三陽了，2021年三陽的市占率從過去的9％成長至29％。

現在（2022年）市佔率已經超過三成，7-8月市占率都超過光陽。

三陽董事長吳清源機車環台後，三陽機車果然拿下好成績。記者邱馨儀／攝影
三陽董事長吳清源機車環台後，三陽機車果然拿下好成績。記者邱馨儀／攝影

原因不外乎，三陽推出的機車給市場新的氣象，過去消費者總覺得新機車就是換換車殼，但自三陽推出DRG的摩托車，以龍為概念的設計，外表設計是很跳脫以往對三陽機車的既定印象；還有KRNBT（麒麟）三陽的老闆還親自宣傳騎這台車去環島，外觀看起來像檔車有其元素在，但其實是一台速克達。

還有近期推出國民車新迪爵 DUKE 125，光是在8月的銷量就賣超過5000台（7月8000台），除了售價相對其他車款親民外，更號稱一公里可以跑60公里以上，很合現在許多外送員和上班通勤的機車族的胃口，在市場上可以說是很有競爭力。

所以，三陽機車的毛利率越來越高，也帶動公司這幾年來毛利率一路向上的水準。

另外汽車動能的部分，現代汽車在過去台灣的銷量其實沒有那麼好，但今年推出相當熱賣的Tucson L，和開頭所提及的Custin， 公布售價的第一天，已經賣出了400多台。

現在汽車去年在台灣的市佔是第10名，經過一年短短年度（且尚未過完），市占率已經升至台灣第8名，可以說是大幅躍進。

不只生產汽機車！三陽還偷藏兩招

汽車和機車的產品壽命相對比較長，舉例手機可能這季推出是機王，但下一次可能機王的寶座就換人當了，但是汽機車同一種車型，動輒可以賣好幾年，所以一個車廠業績好，之後持續好的機會會很大，而且汽機車的保養算是「持續性的收入」，可以帶動廠商獲利的持續性。

且三陽汽機車也有外銷出口，也幫法國Peugeot汽車、義大利Lambretta機車做代工

另外，台灣老牌的機車廠，擁有最多的就是土地，且過去就擁有取得成本低（廠房），看財報也可以發現三陽不定期會有土地販售，增加收入，且是「買新賣舊」屬於資產的活化，也會蓋商辦大樓出租出去，真的是很厲害。

本內容已獲 阿格力的生活投資學 授權。

YAMAHA SYM 光陽 EPS 市占率 三陽工業（2206） 台股 阿格力

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