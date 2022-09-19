基本面回推 第四季股市有機會落底

安聯投信台股團隊表示，目前市場雖然仍相對保守，不過很多利空都以消化、籌碼及融資餘額等也相對乾淨；如果以明年上半年基本面有望落底來回推股市，其實第四季到年底某個時點、股市都有機會落底。

安聯投信台股團隊表示，以半導體領域為例，庫存調整仍在進行且最少至2023年上半年前不會結束，然而考量半導體類股價今年已經下滑25-30% ，實際上股價已反映大部分的庫存調整利空。此外，也觀察到投資人對於半導體領域的持股偏低。

安聯投信台股團隊表示，然而長期台灣半導體仍然是最有競爭力的產業，因此積極留意長期競爭力維持強勁、有一定的護城河、但短期受到庫存調整以及總體經濟大環境利空造成股價有大幅偏低的企業做加碼的動作。

安聯投信台股團隊表示，儘管現階段市場仍相對保守看待，但長期來看，在短期風險下有那些長期題材，可以在短期庫存調整、股價下來時是我們願意承接的標的；以IP/ASIC為例，因為沒有自己的庫存，相對所受影響較小；另外像新產品的推出尤其是在伺服器領域、都有成長，加上每年伺服器都有因Intel等規格提升，亦有助於挹注台廠供應鏈毛利率。

安聯投信台股團隊表示，選股主軸仍為依據市占率增加、滲透率提升、規格提升帶來 ASP/毛利增加的企業。在這種環境下，首選為 IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器、高速傳輸領域。