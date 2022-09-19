美股本周重點：聚焦聯準會利率會議

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林證券投顧表示，美股本周重點聚焦聯準會利率會議，美國通膨仍居高不下，尤其，住房成本是CPI的最⼤組成部分，八月份住房成本月增0.7%，創1991年以來最大月增幅，年比上漲6.3%。

儘管近幾個月抵押貸款利率上升使得房地產市場出現降溫，較即時的市場租金指標年增率開始出現放緩的跡象，然而，由於房價傳導至租金通膨存在時間滯後，美國核心通膨要降溫仍需要時間，根據芝商所FedWatch(9/15)顯示，市場預估九月利率會議升息3碼機率為75%、升息4碼機率25%，預估今年底前基準利率將升至4.25%~4.50%的機率攀升至46.7%，隱含年底前尚有8碼的升息空間。

富蘭克林證券投顧表示，考量通膨的僵固性，貨幣政策並無轉向寬鬆的條件，聯準會持續收緊貨幣政策，景氣放緩下庫存、企業獲利預測均面臨調整壓力，根據Factset統計，第二季財報公布期間提及經濟衰退的企業較上一季明顯增加，顯示美國企業對經濟衰退的擔憂加劇，另外，企業對於通膨及供應鏈的擔憂也未見緩和，市場預估第三季史坦普500企業獲利年增率將放緩至3.7%、自6月底預估成長9.8%下修，為2020年第三季以來最小增幅。

由於整體基本面不確定性仍高，預估第四季美股仍將處於震盪測底階段，建議投資組合應增持美國平衡型及債券型基金比重，防禦股市波動，股票配置建議採取分批加碼及定期定額策略介入，建議靠攏於具備抗景氣循環、通膨轉嫁且有政策扶持的基礎建設及公用事業股票型基金，科技和生技產業型基金短線波動仍大但長期創新趨勢正向，維持定期定額策略。

通膨 美國

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