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9/19【早晨財經速解讀】Fed加息在即 九月行情能先抑後揚?台幣31關卡完全失守 央行本週升息救台股?外資大買散戶買 00878 台積電成散戶買盤
美國聯準會(Fed)本周將召開利率決策會議，全球目光都聚集在此。由於上周公布的美國8月消費者物價指數(CPI)不降反升，令投資人詫異，更怕Fed將一口氣升息4碼，用更激烈手段打壓通膨。
升息3碼成定局 升4碼機率增
原先市場推估，美國聯準會本次升息幅度為3碼，只不過8月美國CPI年增8.3%，依舊高於市場原本預估，因此美國聯準會升4碼的預估聲浪正加大。由於CPI升幅高於預期，市場篤定Fed升息3碼成定局，華爾街甚至認為Fed將採用更激進的手段，市場預估Fed升息4碼的機率達20%。
美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）在推特評論，利率如果不接近4%，通膨問題就無法解決。因此若他是聯準會官員，若要在升息2碼和4碼間做選擇，他會選擇4碼。
儘管如此，市場仍認為，Fed升息3碼的的機率高於4碼。富邦金首席經濟學家羅瑋就認為，市場先前對於美國8月通膨降溫的預期的確過於樂觀，導致市場認為通膨降溫不夠快。但他提到，美國通膨並沒有惡化到需要激進升息的地步。
本周全球資本市場面臨「超級央行周」考驗，美國聯準會升息步調，將牽動全球股匯市，以及各國央行緊縮步調。
「美元實在太強，央行只好放手新台幣30元防線，縮小阻貶力道，結果不到一個月就看到31元」，匯銀主管表示。
新台幣匯率8月中旬貶破30元大關後，僅1個月內，就又再度跌破31元，貶勢又猛又急。
「美元實在太強，央行只好放手新台幣30元防線，縮小阻貶力道，結果不到一個月就看到31元」，匯銀主管表示，31元將成為「新常態」。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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