待美股表態 永豐投顧：中小型股、消費產業有操作空間
9月20-21日FOMC將再度開會，有鑑於8月通膨高於預期，Fed會再次升息，市場反應有很大的不確定性，而且美股已經逼近6月中的低點。永豐投顧表示，本周指數波動空間大，14,500點可以搶短，但選股避開權值股，中小型股、消費產業有操作空間。
台股上周表現其實相當抗跌，14,500點獲得確保，應該是國安基金發揮作用；此外，OTC市場表現讓人刮目相看，顯示內資並不如想像保守。永豐投顧表示，14,500點存在短期機會，可以在利空衝擊下酌量搶短。
永豐投顧表示，台積電（2330）除息不利，就算台積電關閉機台的消息解讀有誤，但是股價走勢已經轉弱。事實上，台積電有眾多存股族的簇擁，這裡可能存在反市場心理陷阱，在台積電依然得到普通股民認同下，股價不容易見底，中短期選股應該尋找新題材。
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