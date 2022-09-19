快訊

學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

待美股表態 永豐投顧：中小型股、消費產業有操作空間

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

9月20-21日FOMC將再度開會，有鑑於8月通膨高於預期，Fed會再次升息，市場反應有很大的不確定性，而且美股已經逼近6月中的低點。永豐投顧表示，本周指數波動空間大，14,500點可以搶短，但選股避開權值股，中小型股、消費產業有操作空間。

台股上周表現其實相當抗跌，14,500點獲得確保，應該是國安基金發揮作用；此外，OTC市場表現讓人刮目相看，顯示內資並不如想像保守。永豐投顧表示，14,500點存在短期機會，可以在利空衝擊下酌量搶短。

永豐投顧表示，台積電（2330）除息不利，就算台積電關閉機台的消息解讀有誤，但是股價走勢已經轉弱。事實上，台積電有眾多存股族的簇擁，這裡可能存在反市場心理陷阱，在台積電依然得到普通股民認同下，股價不容易見底，中短期選股應該尋找新題材。

台積電 國安基金

延伸閱讀

輝達急單到 台積大進補

Fed升息 台股推演三劇本

要求中科六期擴建環評低碳發展 民團喊：當台積電後盾

地震不斷 中科：台積電、友達、美光等大廠回報無災情

相關新聞

9/19【早晨財經速解讀】Fed加息在即 九月行情能先抑後揚?台幣31關卡完全失守 央行本週升息救台股?外資大買散戶買 00878 台積電成散戶買盤

美國聯準會(Fed)本周將召開利率決策會議，全球目光都聚集在此。由於上周公布的美國8月消費者物價指數(CPI)不降反升，令投資人詫異，更怕Fed將一口氣升息4碼，用更激烈手段打壓通膨。

Fed升息 台股推演三劇本

美國聯準會（Fed）利率決策會議（FOMC）最新決議將在台灣時間本周四（22日）凌晨公布，針對相關決議對台股可能的影響，...

大摩：高議價力企業 投資首選

科技產業市況續為市場關注，摩根士丹利（大摩）強調，iPhone出貨表現將左右科技產業下行周期長短，在目前情況下，具高議價...

解封、外銷概念 吸睛

在升息、通膨及企業獲利下調等各種經濟停滯、衰退的狀況接連出現下，僅有少數產業有機會維持良好的前景。專家點名電子挑半導體上...

獲利高成長族群 優選

台股周K線連四黑，指數上演14,500點保衛戰。法人昨（18）日表示，第3季底、第4季台股仍將延續成長與價值並重的投資主...

日盛online投資王 篩出好股

2022年全球股市表現不如前兩年，日盛投顧分析，2022年下半年全球半導體產業及科技產業極有可能面臨產業循環的調整，建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。